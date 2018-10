Han er blitt omtalt som en supermann, en åndelig kraft og en helt. Men for titusenvis av voldtatte kvinner er Denis Mukwege ganske enkelt legen som reddet dem.

Den brutale krigen i Kongo har gått særdeles hardt ut over kvinner. Voldtekter er blitt et våpen i seg selv, en svært effektiv krigsstrategi som driver folk på flukt, ødelegger psyken deres og fører til at hele samfunn går i oppløsning.

– Voldtekter skjer systematisk. Det er en stor tragedie, sa Mukwege da NTB intervjuet ham i 2013.

Afrikas verdenskrig

Krigen i det svært ressursrike Kongo har vært kalt Afrikas verdenskrig siden opptil seks land har vært involvert. Den har vart i mange år og ser ikke ut til å skulle slutte.

Det startet med massakrene på rundt 800.000 mennesker i Kongos naboland Rwanda i 1994. Men brutaliteten var ikke over da gjerningsmennene flyktet til Kongo. I dag kjemper ulike grupper om makten og kontrollen over verdifulle mineraler og andre ressurser i kjempelandet ved ekvator.

Mukwege ble født i 1955 og bestemte seg for å bli lege for å hjelpe de syke som hans prestefar ba for da han var liten. Han spesialiserte seg både som gynekolog og som kirurg i Frankrike.

Tilfeldigheter

Det var tilfeldigheter som førte til at Mukwege ble en av verdens ledende voldtektseksperter. I 1999 ble en kvinne brakt til sykehuset som han hadde bygget av utrangerte telt i Bukavu. Kvinnen hadde store skader etter å ha blitt gjengvoldtatt og deretter skutt gjennom lår og kjønnsorganer.

Siden den gang har over 40.000 kvinner fått behandling ved Panzi-sykehuset hans i Bukavu. Mange har blitt utsatt for soldatenes gjengvoldtekter mens familien har vært tvunget til å se på.

–Voldtekt er et mer effektivt krigsvåpen enn drap. Når noen blir drept, kan mennesker sørge og gå videre etter noen år. Militsgruppene merker sine ofre for livet. De setter sin signatur på dem og ydmyker dem, sier Mukwege, som i FN har fordømt både verdenssamfunnet og myndighetene i Kongo for ikke å gjøre noe for å stanse massakrene i det østlige Kongo. En skammelig handlingslammelse, kaller han det.

Attentat

Kampen for de voldtatte kvinnene er ikke ufarlig for ham selv heller. I 2012 unnslapp han så vidt et attentat da hjemmet hans ble angrepet og døtrene hans tatt som gisler. Da han kom hjem, ble livvakten hans skutt og drept mens han selv falt til bakken og lot som han var død.

Etter det gikk han i eksil i Europa, men tre måneder senere reiste han hjem igjen. Da ble han varmt mottatt og hyllet hele veien fra flyplassen til sykehuset, særlig av sine pasienter som hadde samlet inn penger for å betale for hjemreisen.

Ensom kamp

På sykehuset arbeider Mukwege 18 timer per dag og opererer rundt ti kvinner om dagen. Han sier han får nær kontakt med kvinnene, men ofte er historiene de forteller så grusomme at han må overlate den psykososiale biten til andre.

Han sier det verste er å fortelle noen av ofrene at de ikke har noen framtid.

–Å skulle fortelle en 12–14 år gammel jente at hun ikke kan få barn og at underlivet hennes er så ødelagt at hun må gå med pose på magen resten av livet, sier han.

Mukwege er hedret med en lang rekke internasjonale priser for sitt arbeid, blant annet EUs Sakharov-pris i 2014.