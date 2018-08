Fiskeriministeren møtte fredag kveld i Dagsnytt 18 med sin kjæreste Bahare Letnes.

– Første dagene jeg hørte om at jeg blander meg i politikk og hadde nettverk innen det iranske regimet så lo jeg høyt, sa Bahare Letnes (28) i Dagsnytt 18 om turen til Iran med kjæresten Per Sandberg (58).

Sandbergs tur til Iran med kjæresten, iranskfødte Letnes som flyktet til Norge på 2000-tallet, har utløst kritikk fra sikkerhetseksperter, skriftlige spørsmål fra Stortinget og storm internt i partiet.

Onsdag avslørte Sandberg overfor TV 2 at de to er et par. Statsråden og den norsk-iranske kjæresten snakket fredag om hvordan den siste uken har vært, skriver Aftenposten.

Skjermdump

– Jeg har vært sint, lei meg og redd. Fordi påstandene som er kommet om meg er så sterke at jeg har fått flere dødstrusler, fortalte Letnes i Dagsnytt 18.

Hun hevdet at mye av det som er blitt sagt om henne er usant, og benektet blant annet tilknytning til det iranske regimet.

– Jeg har ikke noe forhold til regimet i Iran, sa hun.

Per Sandberg: – Jeg sutret meg til å få være med på nyttårsfeiringen

Per Sandberg uttalte seg i rosende ordelag om Iran som feriemål i Dagsnytt 18 tidligere denne uken.

– Jeg anbefaler på det sterkeste å ta en ferietur til Iran, sa Frp-nestleder, statsråd og privatperson Sandberg.

I kveldens sending hevdet Letnes at det ikke er så mye sharialov i Iran. På spørsmål om han er enig med henne i at det ikke er så ille som vi har trodd, svarte Sandberg følgende:

– Da jeg var i Iran i 2016 og nå, registrerte jeg noen nyanser. Jeg hadde hørt at menn og kvinner ikke kan bade sammen. Men Bahare og jeg badet sammen, selv om hun måtte ha betydelig bekledning. Så det er nyanser i dette. Men det er klart det ikke er et argument for at ikke vi og alle andre skal jobbe for at alle iranere får de samme rettighetene som her i Norge. Men det får vi ikke ved å snu folket ryggen.

Privat

Sandberg fikk også spørsmål om hans deltagelse på nyttårsfeiringen i den iranske ambassaden, der det senere ble lagt ut bilder av de to i ambassadens sosiale mediekanaler. Til det svarte han:

– Jeg sutret meg til å få være med på den nyttårsfeiringen. At ambassaden bruker noen bilder fra arrangementet kan vi ikke styre, selv om det er uskyldige bilder, sa Sandberg.

– Jeg falt for at han er fra Skogn

Flere partifeller, deriblant Mazyar Keshvari har rettet sterk kritikk mot partiets fiskeriminister og nestleder. Keshvari ba Sandberg vurdere sin fremtid i partiet.

Frps utenrikspolitiker Christian Tybring-Gjedde sa til Aftenposten at han mente saken er altfor alvorlig til å gjøre den til en intern uenighet i FrP.

– Saken bør vurderes av Statsministerens kontor, sa Tybring-Gjedde.

Sandberg svarte følgende til kritikken.

– Det er helt greit at tidligere partifeller har kritisert meg. Mazyar blander roller, men jeg forstår at den oppfatningen kan komme ut av min Facebook-status. Iran er et flott land med et godt folk, men det er et helvetes regime, sa han og la til.

– Jeg har tro på å snakke opp og frem folk i land som lever i diktatur.

Letnes ble i begynnelsen av sendingen spurt om hva det var hun falt for ved den 30 år eldre kjæresten.

– Jeg falt for at han er fra Skogn, at han er trønder, og personligheten hans, sa Letnes da hun møtte sammen med Per Sandberg i Dagsnytt 18 på NRK fredag ettermiddag.

– Har lært at sikkerheten skal være i første rekke

Mot slutten av intervjuet spurte NRKs journalist fiskeriministeren hva han har lært av episoden.

– Jeg har lært at sikkerheten skal være i første rekke, men jeg har også lært at jakten ikke startet med sikkerhet, men noe annet. Jeg må beklage at jeg har tatt for lett på varsling og bruk av jobbtelefon, men sikkerheten på denne reisen var vesentlig godt ivaretatt, svarte Sandberg.