Tirsdag besluttet både Singapore og Australia å stenge luftrommet for Boeing 737 MAX 8-fly. Norske luftfartsmyndigheter vurderer foreløpig ikke et forbud.

Til sammen fire land og fem flyselskaper har besluttet å sette sine Boeing 737 MAX 8-fly på bakken etter flystyrten i Etiopia søndag. 157 mennesker omkom, deriblant en norsk kvinne.

Norske luftfartsmyndigheter vurderer foreløpig ikke å følge etter.

– Nei, ikke per nå, uten at vi kjenner til årsaken til flystyrten, skriver luftfartsdirektør Lars Kobberstad i en e-post til NTB.

– Boeing 737 MAX 8 er en amerikansk flytype, med amerikansk typegodkjenning. Denne typegodkjenningen ble akseptert av det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA. Det er dermed produsenten Boeing, de amerikanske myndighetene og/eller EASA som normalt sett kan bestemme seg for å sette flyene på bakken, dersom det er mistanke om at det er noe galt med flytypen, utdyper han.

Gorm Kallestad, NTB scanpix

Har sjekket Norwegian

Kobberstad påpeker at Norwegian står fritt til selv å sette sine fly på bakken.

Norwegian har 18 Boeing 737 MAX-fly i sin flåte, som opererer i store deler av selskapets rutenett. Selskapet lar foreløpig flyene fly som normalt.

– I november i fjor forsikret vi oss om at Norwegian har gjennomført de tiltak og anbefalinger som ble iverksatt for denne flytypen etter ulykken i Indonesia 29. oktober. Vi har forsikret oss om at Norwegian har informert sine piloter om hvordan de kan kjenne igjen en situasjon hvis den skulle oppstå, og hvordan de kan løse det, skriver Kobberstad.

189 mennesker mistet livet da et Boeing 737 MAX 8-fly fra Lion Air styrtet rett etter avgang fra Jakarta i Indonesia i oktober i fjor.

Flyselskapene som etter ulykken har satt sine Boeing 737 MAX 8 på bakken, er Ethiopian Airlines (selskapet som eide ulykkesflyet), sørafrikanske Comair, Cayman Airways, brasilianske Gol Airlines og Aerolineas Argentinas.

AP / NTB scanpix

Norwegian føler seg trygge på flyene

Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer sier i en uttalelse at dersom selskapet hadde hatt noen som helst tvil rundt sikkerheten, hadde flyene blitt satt på bakken.

– Sikkerheten til våre passasjerer og ansatte kommer alltid først. Våre Boeing 737 MAX-er tilfredsstiller alle sikkerhetskrav fra flyprodusent, amerikanske luftfartsmyndigheter og europeiske luftfartsmyndigheter. Vi er i tett dialog med Boeing og luftfartsmyndighetene, og dersom det kommer nye anbefalinger, vil vi naturligvis iverksette disse umiddelbart, skriver Hesthammer.

Han skriver videre at Norwegians piloter er godt trent i å håndtere ulike scenarioer, og at de trener jevnlig på «upset recovery» – som betyr situasjoner der flyet befinner seg i en uønsket situasjon.

Ifølge kilder Finansavisen har vært i kontakt med, kan det koste Norwegian over 15 millioner kroner per dag hvis de 18 flyene skulle bli satt på bakken. Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair sier til avisen at han mener selskapet vil kunne kreve mye av sine utgifter dekket av Boeing, dersom flyene blir tatt ut av drift.