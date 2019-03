En 18-årig mann er tiltalt for drap på to tenåringer i Trondheim i fjor høst. Påtalemyndigheten varsler påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Ifølge TV 2 omfatter tiltalen også drapsforsøk på en tredje ungdom.

– Dette er en sak hvor vi har to drap og et drapsforsøk. Det er ikke ofte vi har det i Trøndelag eller i Norge, sier aktor i saken, statsadvokat Kaia Strandjord, til kanalen.

– Psykotisk

Bakgrunnen for at påtalemyndigheten varsler påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern, er at 18-åringen ifølge tiltalen var psykotisk.

Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) ble drept i en bolig for asylsøkere i Prinsens gate i Trondheim sentrum 17. september i fjor. Alle de involverte har bakgrunn fra Afghanistan.

19-åringen døde ifølge tiltalen av stikkskader i brystet, mens 17-åringen døde som følge av hodeskader. 18-åringen skal ha brukt kniv og hammer.

18-årsgrense

Rettssaken starter i Sør-Trøndelag tingrett 18. mars og skal vare i ni dager. Det blir 18-årsgrense i retten.

– Denne saken er spesiell fordi ofrene er så unge. Da er det naturlig at innholdet i saken tiltrekker et ungt publikum, sier aktor Strandjord.

Den nå tiltalte mannen ble pågrepet på Sentralstasjonen i Trondheim. Under en konfrontasjon med to bevæpnede politibetjenter påførte mannen seg selv flere knivstikk i magen mens han ropte «Shoot me! Shoot me!», hvorpå politiet skjøt ham i leggen.

Spesialenheten for politisaker har konkludert med at politibetjenten som skjøt, ikke gjorde noe straffbart, og saken mot vedkommende ble henlagt.