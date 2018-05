Eieren av Liodden Camping må bruke kano for å komme seg rundt på området. Fredag ble flomfaren hevet til rødt nivå flere steder på Østlandet.

– Vi var føre var, og fikk flyttet det meste av campingbiler og -vogner. Men alle hyttene er oversvømt med 30 cm dypt vann, sier eier av Liodden Camping, Frode Salvesen til Aftenposten.

Liodden Camping ligger langs Hallingdalselva, like ved Nesbyen i Buskerud. Campingplassen er dekket av vann, og Salvesen måtte bruke kano for å komme seg rundt på området i dag.

Veien som går fra riksvei 7 over til campingplassen er også stengt på grunn av oversvømmelsene.

– Det er den verste flommen vi har hatt her oppe. Vi har måtte avvise alle gjester og mister trolig et par hundre tusen i inntekter, anslår Salvesen.

Hans O. Torgersen

Jan Roger Pedersen sin campingvogn er en av dem som ble stående på Liodden Camping da flommen inntraff. Han forteller om store vannskader.

– Jeg var her i går, og da kom jeg inn i forteltet uten vanskeligheter. Men nå har vannet steget med en halvmeter, og jeg får ikke opp døren. Enten må jeg slå inn vinduet eller ødelegge teltet for å komme inn, sier Pedersen.

– Det ser ikke ut til at vi får feriert her i sommer. Det er fryktelig, for å si det mildt. Folk her er på gråten.

Bilde viser utviklingen

Frank Niva kunne torsdag sitte i hagen i Elverum med vann opp til føttene. Fredag hadde vannstanden økt så mye at det ikke lenger kan sitte.

– Vannstanden har økt med tre meter, forteller Niva, og legger til at bildene er tatt klokken halv to begge dager.

(dra pilene frem og tilbake for å se før/etter bilde)

Snøsmelting og regn har ført til stor vannstand langs Glomma, Trysilelva og Gudbrandsdalslågen. Fredag ble flomfaren hevet til rødt nivå flere steder, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ber folk holde seg borte

Flomtoppen er ventet i helgen. Rødt nivå gjelder lokalt for mindre elver som drenerer områder med snø. For Glomma og Gudbrandsdalslågen holdes nivået på oransje.

Fakta: NVEs varslingssystem Aktsomhetsnivå rødt: Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader. Svært mange skredhendelser. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Aktsomhetsnivå oransje: Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Mange skredhendelser og omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Aktsomhetsnivå gult: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Noen skredhendelser og lokale oversvømmelser. Aktsomhetsnivå grønt: Generelt trygge forhold.

«Glomma og Gudbrandsdalslågen har oransje nivåer, fra høyfjellet og helt ned til Øyeren. I Drammensvassdraget er det Krøderen og Sperillen på oransje nivå, det samme er også i elvene i øvre Telemark og hele i Driva,» skriver de.

– Vi minner om at videre utvikling av flommen og jordskredfaren er svært følsom for endringer i nedbør- og temperaturprognosene. Vi fraråder publikum om å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring, sier vakthavende hydrolog på flomvarslingen i NVE, Elise Trondsen.

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Rv. 3 på strekningen Rena- Koppang, Åmot i Hedmark fylke, stengt grunnet flom. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) May 11, 2018

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Olav Olsen

40 millimeter nedbør

Varsom.no anbefaler å følge med på varsler og ber folk sikre verdier som biler og campingvogner som står i nærheten av elver og bekker.

– Kraftig snøsmelting og regn vil føre til ytterligere økning av vannføring i elver og bekker, særlig for elver som drenerer områder med snø. Dette vil også gjelde de store vassdragene, heter det i varselet.

Torsdag ble det meldt om over 40 millimeter nedbør i Hordaland og Rogaland, og det var ventet at det kraftige regnværet i vest ville bevege seg østover torsdag og fredag.

NVE advarer særlig om vannstanden i mindre elver og bekker.

–Dette er en alvorlig situasjon, sier vakthavende hydrolog Elise Trondsen i NVE til NRK.

Torsdag forberedte mange privatpersoner og bedrifter seg på økt vannstand de neste dagene. Ved Trysilelva ble blant annet en flomvoll ved Moelven Industrier utbedret.