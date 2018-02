Arbeiderpartiets tidligere nestleder Trond Giske er tilbake fra sykmelding, men møtte ikke selv på Stortinget onsdag.

– Representanten Giske, som har vært permittert, har igjen tatt sete, sa stortingspresident Olemic Thommessen (H) da han innledet stortingsmøtet.

NTB får bekreftet at Giskes sykmeldingsperiode er over. Den avgåtte Ap-nestlederen var imidlertid selv ikke til stede i stortingssalen onsdag, og kontoret hans var lukket.

Det innebærer trolig at han hadde utbytting, systemet som sikrer at styrkeforholdet mellom partiene ikke påvirkes av enkeltrepresentanters fravær. Det er ikke kjent om Giske planlegger å møte i Stortinget på torsdag, siste møtedag denne uken.

– Jeg kommenterer ikke enkeltrepresentanters utbytting, sier Aps innpisker Kari Henriksen til NTB.

Tilbake på jobb

Lørdag er det uansett planen at Giske skal innlede til den politiske debatten når Orkland Ap skal konstitueres på Folkets Hus i Gjølme.

– Jeg oppfatter at Trond Giske har fått nok straff internt i partiet. For oss er det uproblematisk at han kommer, sa Are Hilstad, nåværende ordfører i Meldal kommune, til Avisa Sør-Trøndelag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har bedt partifellene ta godt imot Giske når han kommer tilbake til Stortinget.

– Vi ønsker Trond tilbake fra sykmelding så fort som mulig. Han trengs i stortingsgruppa, han trengs i det politiske arbeidet, sa Ap-lederen i en tale til partiets landsstyre nylig.

Statsminister Erna Solberg (H) svarte slik da hun i Stortinget onsdag fikk spørsmål om hun vil ønske Giske velkommen tilbake:

– Alle valgte representanter skal være her og gjøre jobben sin.

Sykmeldt

Giske har vært sykmeldt siden før jul og trakk seg 7. januar som partiets nestleder, etter først å ha blitt fritatt fra vervet på ubestemt tid.

Han stilte samtidig vervet som finanspolitisk talsperson til disposisjon for partiet. Dette er nå overtatt av Rigmor Aasrud, mens Giske selv skal møte i familie- og kulturkomiteen.

Arbeiderpartiet har konkludert med at Giske har brutt partiets etiske regelverk når det gjelder seksuell trakassering, men selv bestrider Giske i et brev til sentralstyret i forrige uke tre av fem konkrete varsler.

– Det aller viktigste for meg er å si at jeg tar sterk selvkritikk for episoder der jeg ikke har vært bevisst nok på min rolle og maktposisjon, spesielt i sosiale og private sammenhenger. Ansvaret for slike situasjoner er mitt, skrev Giske.

I rette

I brevet til sentralstyret tar han selvkritikk for sin oppførsel i to tilfeller, men går samtidig i rette med partiets samlede håndtering av varslene.

Han beskriver håndteringen som en rettslignende prosess, med en «omvendt bevisbyrde» – der man er skyldig inntil det motsatte er bevist.

– Varslene mot meg blir satt i bås med svært alvorlige saker i andre partier og nestlederen sier at hun er rystet som jurist. Mer åpenhet er det eneste som kan bidra til at vi kan legge dette bak oss og komme videre, skriver han.

Giske fremmer i brevet også sin versjon av de fem aktuelle varslene, men Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt at han mener framstillingen ikke gir «et fullt ut dekkende bilde av innholdet i de nevnte sakene». Ifølge Støre dekker omtalen heller ikke omfanget av saker som partiet har behandlet.