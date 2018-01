Regjeringen skal løse seks store utfordringer Norge står overfor. Det sa statsminister Erna Solberg (H) da hun la frem regjeringsplattformen på Jeløya søndag.

Venstre sa i dag ja til å gå i regjering med Frp.

Den historiske beslutningen ble tatt etter at Venstres landsstyremøte og stortingsgruppen sa ja til den fremforhandlede regjeringsplattformen søndag ettermiddag.

– I Venstres landsstyre var forslag til ny plattform veldig godt mottatt, og gruppen har fattet et vedtak og sier ja til plattformen. Nå drar jeg ut på Jeløya og håper de to andre damene kommer med like gode vedtak og da kan vi legge frem det vi har blitt enige om, sa Venstre-leder Trine Skei Grande på vei ut fra Moss hotell, der hun i nær fire timer hadde orientert landsstyret om den nye regjeringserklæringen.

Jeløya-plattformen

Hun ble deretter kjørt av gårde mot Jeløy Radio, til en felles pressekonferanse med Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen.

– Dette er Jeløya-plattformen, sa Solberg, og holdt opp den 84 siders lange regjeringsplattformen Høyre, Frp og Venstre nå har blitt enige om.

Den nye blågrønne regjeringen hadde sin første felles pressekonferanse søndag, på Jeløya i Østfold. Høyre-lederen startet med å skryte av sine to kolleger for at de felles nå har kommet fram til en politisk plattform, som skal danne grunnlag for hvordan landet blir styrt de neste fire årene.

– Vi har hatt gode diskusjoner med høy temperatur de to siste ukene. Vi har spilt hverandre gode og funnet sammen. Dette har vært politikk på sitt beste, sa Solberg.

Blitt godt kjent

Ikke uventet sto Frp-leder Siv Jensen til høyre for Solberg, og Venstre-leder Trine Skei Grande.

Jensen forventer at det blir en del diskusjoner med Venstre i samarbeidet framover, men sier de to partiene har blitt godt kjent gjennom sitt tidligere samarbeid.

– Frp har lært Venstre godt å kjenne. Det har vært mange dragkamper, men resultatet har vært godt, sa Jensen.

Skei Grande innrømmer at dagen i dag ikke hadde kommet, om ikke man kunne bygge videre på samarbeidet de har hatt gjennom de siste fire årene.

– Kjemien mellom oss tre har nok også kanskje vært litt avgjørende for at vi tre har klart det, sa Skei Grande og nikket til Solberg og Jensen under pressekonferansen om ny regjeringserklæring søndag.

De seks store

Regjeringen har listet opp seks utfordringer. Det for å kunne fortsette å være verdens beste land å bo i, sa Solberg.

– Vårt felles mål er å skape muligheter til alle, men det er en del utfordringer for å skape et bærekraftig velferdssamfunn, sa hun.

De seks utfordringene er å omstille norsk økonomi for å skape vekst, oppfylle Norges klimaforpliktelser, skape et inkluderende arbeidsliv, sikre gode velferdsordninger, redusere fattigdom og gjennomføre et integreringsløft.