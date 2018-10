Statsadvokaten har henlagt etterforskningen av Turøy-ulykken og konkluderer med intet straffbart forhold bevist. 13 personer mistet livet i helikopterstyrten.

Tolv menn og én kvinne omkom da et Super Puma-helikopter styrtet etter at rotoren løsnet ved Turøy ved Sotra 29. april 2016.

Politiet har etterforsket saken for å finne ut om det ble begått straffbare forhold i forkant av ulykken. Saken er nå henlagt som intet straffbart forhold bevist.

– Vi mener at årsaken til ulykken er funnet. Men vi kan ikke se at noen enkeltpersoner kan holdes ansvarlig for dette, selv hvor tragisk utfallet av ulykken ble, sier statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen til BT.

Har etterforsket driftspersonell

I juli kom Havarikommisjonen med sin endelige rapport for ulykken. Her ble det rettet sterk kritikk både mot helikopterprodusenten Airbus og Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA).

I rapporten konkluderte de, som de har gjort tidligere, med at et tretthetsbrudd i et tannhjul i girboksen er årsaken til ulykken på Turøy 29. april 2016.

Rapporten ga grunnlag for videre etterforskning, og politiet har foretatt egne undersøkelser opp mot personene som har driftet og vedlikeholdt helikopteret.

Har undersøkt økonomiske årsaker

– Årsaken som er påvist av Havarikommisjonen ga særlig grunn til å undersøke bruddet i rotoren nærmere, og det har politiet gjort. Men man kan ikke finne belegg for at det har skjedd noe straffbart i forhold til at dette har brutt sammen, sier statsadvokaten.

Politiets etterforskning har i hovedsak bestått av avhør av vitner til ulykken, tidligere passasjerer og ansatte i CHC Helikopter Service.

Selskapets økonomi er også undersøkt med tanke på om økonomi har påvirket service og vedlikehold. Det er ikke funnet noen slik sammenheng, står det i en pressemelding fra Vest polidistrikt.

Skuffet over utfallet

Anny Britt Telle mistet mannen sin Lyder Martin i Turøy-ulykken. Hun ble gjort kjent med henleggelsen for kort tid siden.

– Jeg ble veldig lei meg. Jeg hadde håpet at noen skulle bli stilt til ansvar for dette, sier Telle til BT.

Hun er glad saken er grundig etterforsket.

– Jeg hadde forventet dette utfallet, men jeg er likevel skuffet, sier Telle.

Hun understreker at hun har stor tillit til at Havarikommisjonen og politiet har gjort en grundig jobb.

– Jeg har full respekt for arbeidet som er gjort av alle parter. Saken er grundig gjennomgått, og de har ikke funnet noe straffbart. Det forholder vi oss til, sier Telle.

Tøff ventetid

Svein Kjetil Svendsen fra Advokatfirmaet Elden er bistandsadvokat for de etterlatte etter ulykken. Han sier ventetiden har vært vanskelig for de etterlatte, men at de er glad straffedelen av saken er avsluttet.

– Det har vært tøft for dem å være i en slik prosess, sier Svendsen.

Bistandsadvokaten opplever at de etterlatte ønsket at saken ble skikkelig etterforsket, selv om det tok lang tid.

– Det viktigste for dem var at dette ble grundig behandlet slik at de kan slå seg til ro med det resultatet som nå er kommet frem, sier bistandsadvokaten.

