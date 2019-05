På selveste arbeiderdagen møtes SAS og pilotene til megling om flystreiken. Riksmekleren er optimistisk, men sier at arbeidet er krevende.

– Vi håper på det beste, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NTB.

Flyselskapet har innstilt 280 flyginger frem til klokken 14 torsdag, men etter dette håper de at en mulig løsning på den seks dager lange streiken kan få flyene på vingene så raskt som mulig. Onsdag er 504 flyginger innstilt.

Konflikten om pilotenes arbeidstid, turnus og lønn har så langt rammet 326.917 passasjerer.

Tror på løsning

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Utenfor Riksmeglerens kontor hastet et knippe av forhandlingsdeltakerne forbi og inn døren rundt klokken 11 onsdag, men ingen av dem ville gi noen kommentarer.

– Jeg kan bekrefte at partene skal ha samtaler hos Riksmekleren, bekreftet riksmegler Mats Wilhelm Ruland til NTB samme morgen.

Han forteller at det er de samme temaene som ble brakt inn i meglingen sist, som skal diskuteres onsdag.

– Vi skal forsøke å finne en løsning på konflikten. Jeg har alltid tro på en løsning, men det er krevende, sier Ruland.

Berit Roald / NTB scanpix

– Konstruktiv fase

Da NHO Luftfart og pilotene i Norsk Flygerforbund og Parat møttes til megling før helgen, endte det med brudd, noe som førte SAS ut i den omfattende streiken som fortsatt pågår.

Totalt er 3.306 avganger innstilt som følge av streiken, som omfatter piloter både i Norge, Sverige og Danmark.

– Vi ser positivt på at vi nå er over i en konstruktiv fase ved at Riksmekleren har funnet grunnlag for å gå i gang med en megling igjen. Vi håper på et godt utfall som gjør at vi snarest mulig får flyene på vingene igjen, sier Johansen i SAS.

Ifølge svenske Dagens Nyheter er også svenske og danske representanter fra SAS og berørte fagforeninger på plass i Oslo under meglingen.

Steile fronter

Et av hovedkravene til pilotene er en mer forutsigbar arbeidstid. I dag får flere piloter kjennskap til turnusen sin først 14 dager i forveien. I tillegg har pilotenes lønn har stått stille siden 2012, ifølge leder Jan Levi Skogvang i Scandinavian Norge Flygerforening.

SAS-ledelsen har på sin side beskyldt pilotene for å stille krav som truer selskapets lønnsomhet.

– De skyhøye kravene er helt uforenelig med videre satsing for SAS sin del for at vi skal være konkurransedyktige, har SAS hevdet.

Fra og med onsdag permitterer SAS rundt 930 kabinansatte og 70 stuere som følge av streiken. Likevel har pilotene høstet støtte fra kollegaer både på bakken og i kabinen.