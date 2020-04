Oppdatert: Her er fredagens viktigste saker om koronautbruddet

Slik planlegger de smittevern i barnehagene. Og: Fersk studie viser alvorlig sykdomsforløp hos norske pasienter.

Publisert Publisert I dag 19:31

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Langfredag passerte antall korona-dødsfall i verden 100.000. I Norge gikk antall innlagte nok en gang ned, nå til 234.

Du kan følge siste utvikling i vår direktedekning, og alle artikler vi har skrevet om koronaviruset finner du samlet her.

Vi har også et eget direktestudio der vi følger utviklingen i resten av verden.

Vil du ha denne daglige oppdateringen rett i innboksen? Meld deg på her.

1. Slik kan den nye barnehagehverdagen bli

Foto: Gabriel Skålevik (arkiv)

Om ti dager kan barnehagene åpne dørene for barn som har vært hjemme i over en måned. Men før det skal mye på plass. For som de fleste foreldre vet – i barnehagene spres både barnesykdommer, omgangssyke og øyebetennelser raskere enn du rekker å sprite 20 barnehender.

Mens de venter på retningslinjer fra helsemyndighetene, har Bergen kommune startet arbeidet med å finne praktiske løsninger for å sikre smittevern. Å redusere antall timer eller dager hvert barn får være i barnehagen, kan bli én av dem.

Les mer her.

2. De er blant de viktigste i kampen mot viruset - men mange av dem er selv nær risikoalder

Foto: Privat

Intensivsykepleierne er tettere på koronaviruset enn de fleste. Daglig gir de pleie til smittede som er blitt så syke at de trenger intensivbehandling. Samtidig har mange av dem selv økt risiko for å bli alvorlig syke av viruset på grunn av høy alder. På fire av ti sykehus er over 40 prosent av intensivsykepleierne over 55 år.

En av dem er Kim Phillip Olsen ved Stord sjukehus, som har jobbet som intensivsykepleier i 26 år.

– Jeg er 63 år og frisk. Da jeg nylig ble spurt av min avdelingsleder om jeg ville avstå fra å ha disse pasientene, var mitt svar at vi ikke trenger å ta hensyn til det for min del, sier han til Aftenposten.

Les mer her.

3. Fersk studie: Dette var symptomene til 42 pasienter på et norsk sykehus

Foto: Morten Uglum

Det som trolig er den første systematiske undersøkelsen av en norsk pasientgruppe med covid-19 ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening langfredag.

Studien beskriver i detalj hvilke symptomer de 42 første pasientene ved Bærum sykehus hadde i perioden 9.–31. mars, skriver Aftenposten.

Andelen med svært alvorlig sykdom var relativt høy sammenliknet med europeiske innrapporterte tall, skriver forskerne.

Les mer her.