Prinsesse Ingrid Alexandra står konfirmant i Oslo.

– Det er viktig at prinsessen får lov til å modnes som person og gjøre ulike valg i livet. At hun ikke hele tiden må tenke på det at hun skal bli dronning, men at hun faktisk får lov til å være et ungt menneske i Norge. Det håper jeg hele det norske samfunnet gir henne rom til, i denne tiden med fullt av mobiltelefoner og bilder, sa Erna Solberg til NRK før hun gikk inn på Slottet.

Lørdag var Slottskapellet pyntet med bringebærblader fra prinsessens hjem på Skaugum i Asker.

Både Slottskapellet, fremsiden av slottet og spisesalen er dekorert med blomster og blader i sesong.

Hortensia, snøbær, bringebærblader, husfred og adiantumbregner prydet Slottskapellet, som er pusset opp i anledningen.

Det er ikke kjent om det er prinsessen selv som har valgt dekoren, men det er slottsgartneriets egne ansatte som har stått for endelig design og oppsett. Alt er også produsert av slottets egne dekoratører.

Også inngangen til slottet er pyntet for anledningen. Der ønsket viftelønn, syrinhortensia «Lime light» og «Grandiflora» gjestene velkommen.