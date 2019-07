Den 44 år gamle kvinnen i Kristiansand som er tiltalt for to drap, er dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid.

Lagdommer Erik Holth leste onsdag opp dommen i Agder lagmannsrett med Elisabeth Terese Aaslie til stede, flankert av sin forsvarer, advokat Olav Sylte og medforsvarer Helge Dolsvåg.

I turkis hettegenser og med tilbakestrøket hår så kvinnen kort på sin forsvarer da slutningen ble lest opp, men virket ellers uberørt. Hun fulgte godt med på opplesningen med hevet hode. Benkeradene i rettslokalet var fullsatt da dommen ble forkynt.

I tråd med aktors påstand ble Aaslie også dømt til 21 års forvaring i Kristiansand tingrett 26. februar. Kvinnen anket dommen til Agder lagmannsrett, der statsadvokat Leif Aleksandersen la ned samme påstand.

Det samlede kravet fra bistandsadvokatene på erstatning og oppreisning er på nær én million kroner.

Nektet straffskyld

Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld. I begge rettsinstanser har hennes forsvarer bedt om full frifinnelse.

Mens 44-åringen forholdt seg helt taus i tingretten, har hun valgt å forklare seg i lagmannsretten.

Ankeforhandlingen har vært ledet av lagdommer Erik Holth i tillegg til fagdommer Anders Bahr og fem lekdommere. Selve dommen er på 60 sider og dokumentasjonen er på rundt 5800 sider. Grunnet dommens lengde vil Holth og Bahr dele på å lese den opp.

To overlagte drap

Den 44 år gamle kvinnen har stått tiltalt for to overlagte drap – for å ha drept sin far i 2002 og sin tidligere samboer i 2014. Tiltalen omfatter også flere tilfeller av neddoping av en tidligere kjæreste, samt et tyveri av hans kredittkort.

Da hun ble spurt i lagmannsretten om hvorfor hun ikke hadde forklart seg før, svarte hun at hun ikke hadde tillit til politiet.

De sakkyndige har konkludert med at 44-åringen har psykopatiske trekk og personlighetsforstyrrelse.

Under hovedforhandlingen i lagmannsretten viste aktor, statsadvokat Leif Aleksandersen, til de sakkyndiges rapport der det fremgår at tiltalte har vært i stadig konflikt med sine omgivelser.

– Det har vært mye vanskelig, svarte hun og gråt ved et par anledninger når barna ble et tema.

Det er oppgitt at tiltalte har syv barn med fem menn.