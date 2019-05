Væpnet politi med hund søker etter en eller to personer som har ranet 7-eleven på Elgeseter i Trondheim med øks mandag kveld.

I en melding på Twitter sju minutter etter midnatt skriver politiet at raneren har forlatt kiosken, at politiet har bevæpnet seg og søker etter gjerningsmannen.

– Vi fikk inn meldinger rundt 23.30 fra flere vitner som bekrefter at det har vært et ran av kiosken på Elgeseter. Det er én, muligens to, gjerningsmenn som har vært der. Vi jobber med å sikre video fra stedet nå for å få på det rene om det har vært en medsammensvoren eller ikke, sier operasjonsleder Anlaug Oseid til NTB.

Politiet har foreløpig ikke mye å gå etter, men søker i området basert på beskrivelsene de har fått:

– Vitnene beskriver ranerne som en mann, 180–185 centimeter høy, 20–25 år, virket rusa, snakket trønderdialekt, hadde på sort jakke eller hettegenser. Han kom inn og truet med en stor øks, vet ikke nøyaktig hva som har skjedd eller nøyaktig hva han eller de kan ha fått med seg, sier Oseid.