Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) åpner for forhandlinger med Ap om en konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, om Venstre går i opposisjon.

– Det er klart at forhandlingsklimaet for denne saken kan endre seg hvis Venstre ikke vil inn i regjering, sier Søviknes til Dagens Næringsliv.

Han legger til at det først må avklares om det blir snakk om en samarbeidsmodell med Venstre.

I forrige stortingsperiode satte den borgerlige regjeringens samarbeidsavtale med KrF og Venstre en stopper for en konsekvensutredning av oljeområdene i nord. Et av Venstres krav for videre regjeringssamarbeid er fortsatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Utfordringen er at Arbeiderpartiet bare vil gå for en konsekvensutredning i Nordland 6, mens vi ønsker å konsekvensutrede et større område, sier nestleder Tina Bru (H) i olje- og energikomiteen. Hun er likevel ikke fremmed for forslaget.

Ap-landsmøtet vedtok i vår å gi grønt løs for en konsekvensutredning av områdene sør for Lofoten. Ap-leder Jonas Gahr Støre har imidlertid sagt til NTB at forslaget må komme fra regjeringen.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi krever at Ap-ledelsen følger opp landsmøtevedtaket.

– Regjeringen bør ta signalene fra Ap på alvor. Jeg forventer også at Senterpartiet og KrF er med og tar ansvar for landets økonomi og slutter seg til et forlik om dette på Stortinget, sier Alfheim.

Denne uken valgte KrF å gå ut av forhandlingene om et regjeringssamarbeid. Så langt holder Venstre fortsatt døren åpen.