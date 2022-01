Huitfeldt ønsker kong Harald god bedring

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) håper hun ikke har smittet kong Harald med covid-19 etter at det fredag ble kjent at kongen har forkjølelsessymptomer.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg ønsker Hans Majestet god bedring. Jeg har hatt en fin samtale med kronprins Haakon nå i morges, og jeg er takknemlig for at Kronprinsen videreformidler min varme hilsen til kong Harald. Som jeg sa i går så er jeg som alle andre redd for å smitte noen, og jeg håper inderlig ikke at jeg har smittet kong Harald, dronning Sonja eller kronprins Haakon i audiensen i går, skriver utenriksministeren i en uttalelse til NTB.

Torsdag ettermiddag testet Huitfeldt positivt for covid-19, bare timer etter at hun hadde vært i audiens på Slottet hos kongen, dronningen og kronprinsen. Fredag formiddag ble det kjent at kong Harald er sykmeldt med forkjølelsessymptomer.