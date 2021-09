Riksrevisjonen skal igjen kontrollere Stortinget

Riksrevisjonen gjenopptar praksisen med å kontrollere at Stortingets administrasjon følger lover og regler.

Leder Per-Kristian Foss i Riksrevisjonens sier at de igjen begynne å kontrollere Stortingets drift.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det er gledelig at Stortingets presidentskap nå har snudd og igjen åpner døren for at Riksrevisjonen kan kontrollere om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler. Det er en viktig del av vårt arbeid med offentlige regnskaper og avgjørende for tilliten til Stortinget – vår viktigste demokratiske institusjon, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

De siste dagene har temaet vært oppe til diskusjon i forbindelse med den såkalte pendlerbolig-saken. Foss uttalte nylig at han gjerne skulle ha gått inn i saken, men at han ikke kunne.

Trøen: – Misforståelse

I 100 år kontrollerte Riksrevisjonen at Stortinget ble drevet etter lover og regler. Foss ville fortsette den tradisjonen, men i 2017 satte presidentskapet foten ned.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) har imidlertid pekt på at det var en misforståelse at Riksrevisjonen ikke lenger fikk kontrollere at Stortingets administrasjon etterlever lover og regler.

Torsdag kveld sendte derfor Riksrevisjonen et brev til Trøen hvor de informerer om at de gjenopptar kontrollen av Stortingets administrasjon.

Vurderer revisjon av pendlerboligordning

Foss sier det er for tidlig å si hvilke saker de eventuelt kommer til å se på.

– I første omgang vil vi kartlegge rutiner, prosedyrer og kontrolltiltak i Stortingets administrasjon. Vi kommer også til å se på hvilke kontroller de selv har satt i gang. Basert på dette skal vi avgjøre om det er aktuelt for oss å gjennomføre etterlevelsesrevisjoner på områdene som har vært i søkelyset den siste tiden, sier han.