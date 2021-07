40-åring må i fengsel for å ha hengt ut overgrepsdømte på nett

En 40 år gammel mann er dømt til ett år og tre måneders fengsel for blant annet å ha eksponert overgrepsdømte på nettet.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Han fikk ett år og tre måneders ubetinget fengsel, noe som er tre måneder mindre enn hva aktor ba om, sier mannen forsvarer, advokat Ole Magnus Strømmen, til TV 2.

Den tidligere MMA-utøveren var tiltalt for forfølgelse eller krenking av andres fred. Blant annet har han oppsøkt overgrepsdømte over hele landet – flesteparten menn som har sonet ferdig dommer for overgrep mot barn.

40-åringen har identifisert dem og hengt dem ut i sosiale medier. I noen tilfeller har han også hengt opp plakater i nabolaget med fullt navn, bilder og informasjon om dommer.

Dommen i Oslo tingrett gjelder 37 tilfeller av brudd på straffelovens paragraf 266, hensynsløs atferd, og for ett tilfelle av brudd på straffelovens paragraf 667, som er krenkelse av privatlivets fred.

Han ble også dømt for to tilfeller av trusler, og for hindring av og grov uaktsom vold mot offentlig tjenestemann, samt motarbeidelse av rettsvesenet.

Retten frikjente ham for kravet om inndragning av 1,8 millioner kroner.