Selv om KrF skulle si nei, åpner et flertall i Venstres stortingsgruppe for å forhandle om å gå i regjering med Høyre og Frp, skriver Dagbladet.

Flere kilder i Venstre opplyser til avisen at det i dag er et flertall som er åpne for å gå inn i regjering. Partilederne og nestlederne i de fire partiene møtes klokken 14 onsdag til samtaler om eventuelt samarbeid.

KrF har fastslått at det er uaktuelt å gå inn i en regjering der Frp er med. Et slikt ultimatum har ikke Venstre stilt. Venstres hovedkrav er fortsatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, flere faglærte lærere i skolen og fritak for arbeidsgiveravgift for gründerbedrifter.