Nesten annenhver jente i alderen 15–20 år har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i sammenheng med drikking. Actis vil begrense unges tilgang på øl og sprit.

Nærmere bestemt svarer 45 prosent av jenter og kvinner mellom 15 og 20 år at de én eller flere ganger har opplevde uønsket seksuell oppmerksomhet når jevnaldrende har drukket alkohol, skriver Dagsavisen. For gutter og menn i samme aldersgruppe er tallet 16 prosent, ifølge en undersøkelse Opinion har gjennomført for Actis.

For å få redusert trakasseringen, ber rusfeltets samarbeidsorganisasjon om at politiet og politikere bremser ungdommers tilgang til alkohol.

– Dette er noe som må prioriteres, mener Mina Gerhardsen, generalsekretær i organisasjonen, som blant annet jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol.

– Den norske festkulturen er basert på fyll. I gjennomsnitt begynner norske ungdommer å drikke når de er 15 år. Hvis tilgangen blir mindre, vil det også bli mindre fyll, sier hun.

Undersøkelsen viser også at hver femte gutt har blitt fysisk skadd og hver tredje har blitt truet i forbindelse med at det nytes alkohol. Her er det guttene som er mest utsatt.