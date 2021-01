15 ansatte i private omsorgs­bedrifter går ut i streik

15 ansatte i private omsorgsbedrifter går ut i streik etter at Fagforbundet og NHO ikke kom til enighet i meklingen som har pågått de to siste dagene.

NTB

Publisert Publisert I dag 13:04

– Vi har strukket oss langt, men klarte dessverre ikke å unngå konflikt, sier Sigbjørn Mygland, direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel, i en pressemelding.

Dermed går 15 ansatte ved sju virksomheter ut i streik ved midnatt. Det er ansatte ved Doro Care i Oslo, Ecura hjemmetjeneste og BPA i Oslo, Kastvollen opptreningssenter på Inderøya, Norlandia hjemmesykepleie i Oslo, Villa Skaar i Lier, Kantarellen bo- og servicesenter i Oslo og Risenga bo- og omsorgssenter i Asker som er i konflikt.

Meklingen mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel har pågått siden mandag.

Fagleder i Fagforbundet, Anne Green Nilsen, sier til NTB at det er de som har strukket seg langt, ikke NHO.

– Det er to parter som må til for å løse dette, og det trengs vilje. Det hadde vi, sier hun.

– Vi gikk i mekling nå i et forsøk på å komme til en løsning som vi har jobbet i to dager for å få til. Vi mener vi har vært aktive med å komme med forslag, legger hun til.