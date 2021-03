Utrykning til snøskred i Svolvær avbrutt – skredet gikk i helgen

Politiet har avbrutt utrykningen til et snøskred i Svolvær etter at det ble klart at skredet gikk i helgen. Politiet fikk inn melding om skredet tirsdag.

NTB

Situasjonen var først uavklart etter at politiet hadde fått inn melding om snøskredet ved Breitinden. En undersøkelse viste at skredet hadde gått i helgen, skriver politiet i Nordland på Twitter.

Politiet valgte derfor å avbryte utrykningen.