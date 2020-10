Fire menn pågrepet etter skyting på Høybråten i Oslo

Fire menn i 20-årene er pågrepet etter en skyteepisode på Høybråten i Oslo søndag kveld. Alle vil bli avhørt mandag.

Politiet fikk melding om smell på Høybråten klokken 20.43 søndag kveld. Først trodde politiet det dreide seg om smell i forbindelse med et trafikkuhell.

– Det var vanskelig å få grep om hva vi sto overfor i starten. Det fremsto først som en kollisjon, et trafikkuhell. Men så kom vi i kontakt med flere personer og det viste seg at noen hadde løsnet skudd med et håndvåpen, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB tidlig mandag morgen.

Skytingen ble bekreftet etter funn av to tomhylser på stedet. Ingen ble truffet av skuddene og ingen kom til skade i episoden.

– Etter en kort stund kom vi i kontakt med fire stykker i nærheten, på Ellingsrud. De er alle pågrepet og bilen de satt i er tauet inn for undersøkelser, sier Gulbrandsen.

På åstedet sto det igjen en bil med fire andre personer. Alle fire satt natt til mandag i avhør.

– Disse fire har status som fornærmet foreløpig og er ikke pågrepet, sier operasjonslederen.

I alt var personer i tre biler involvert i hendelsen. Den tredje bilen er ikke funnet. Politiet mener saken kan forklares med en pågående konflikt mellom to miljøer, men kan ikke si noe om hva den konflikten eventuelt består i. Politiet har ikke funnet eller beslaglagt noe våpen.