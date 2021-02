Tre nye smittetilfeller på Voss – stenger skoler og barnehager

Voss herad stengte onsdag både ungdomsskolen i Granvin og en barnehageavdeling på grunn av koronasmitte. Også videregående skole er rammet.

Flere skoleklasser er stengt og elever og barn satt i ventekarantene i Voss etter flere mye smittetilfller. Foto: Jil Yngland / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Et smittetilfelle i Granvin førte at ungdomsskolen og en avdeling i Tueteigen barnehage onsdag morgen ble stengt ut uka. Både elever og barn er satt i ventekarantene, melder kommunen.

Det andre smittetilfellet beskriver kommunen som relativt oversiktlig. De tre nærkontaktene det gjelder, er kontaktet for testing.

– Voss herad presiserer at ingen elever eller ansatte ved ungdomsskolen eller barnehagen er bekreftet smittet, men helt spesielle omstendigheter rundt situasjonen fører til et risikobilde som gjør at vi må sette barna i ventekarantene ut uka, sier kommuneoverlege Eystein J. Hauge på kommunens nettsider.

Senere på ettermiddagen ble også en klasse på Voss videregående skole satt i karantene etter at en person med tilknytning til skolen testet positivt på en hurtigtest.

Flere elevgrupper kan bli satt i karantene, og smittesporingsarbeidet pågår.

Både Voss og nabokommunen Eidfjord er omfattet av tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå), et vedtak som gjelder fram til 22. februar. Årsaken er at smittesituasjonen er så usikker at regjeringen og Helsedirektoratet mener det er mest hensiktsmessig å fortsette med gjeldende tiltak til situasjonen er mer avklart.

Også Ulvik kommune, også den i Vestland fylke, melder onsdag kveld om tre nye smittetilfeller i kommunen. Alle har kjent smittevei. Totalt er 133 personer i kommunen koronasmittet. Flere av de tidligere smittetilfellene i Voss har vært relatert til utbruddet i Ulvik.