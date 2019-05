Ifølge en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Norge i 2035 mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere.

Lederen i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Eli Gunhild By, kaller det bekymringsfullt, men beskriver det som en varslet krise.

– Nå må politikerne våkne og ta grep, så den varslede krisen ikke blir en realitet. Sykepleiermangelen gjør at mange ikke får den behandlingen og pleien de har behov for, sier By til VG.

Må stå lengre i jobb

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bestilt rapporten. Der kommer det også frem at bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren vil være doblet til 618.000 i 2060, og at sektoren da vil stå for 24 prosent av alle årsverkene i Norge.

Helseminister Bent Høie sier til avisen at man må få flere til å utdanne seg til disse yrkene, få de som starter utdanningen til å gjennomføre, få de som jobber i helsetjenesten til å bli der og sørge for at flere jobber heltid og kan stå lengre i jobb.

Team for eldre

Samtidig viser han til reformen Leve hele livet i Stavanger og vil at rehabiliteringsteam skal bli satt inn tidligere for eldre, så de får trening i å klare seg selv lenger.