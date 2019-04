I kjølvannet av flere saker om misbruk av Stortingets regler for reiseregninger har presidentskapet besluttet å skjerpe reglene ytterligere.

En av de nye reglene er at det skal være større offentlighet rundt delegasjons- og komitéreiser Stortinget foretar. Kostnader, reisemål, dato og tid, rammer og formål med reisen vil bli offentliggjort.

Redegjøres tydelig

– I tillegg har vi blant annet besluttet at en reise som skal dekkes av Stortinget, i hovedsak skal være tjenesterelatert, og at dersom en reise kombineres med private forhold, skal dette redegjøres tydelig for i kommentarfeltet, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) til NTB.

– Vi gjør også en innskrenkning på pendlerdiett, som betyr at representanter som bor i pendlerleilighet med familien, i framtiden ikke kan be om pendlerdiett når de er her i Oslo, sier Trøen.

Innstilling fra presidentskapet

Reglene kommer i form av en innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap, som ble levert onsdag. Endringene som gjelder pendlerdiett og at reiser skal ha tjenesteformål krever endring i stortingsgodtgjørelsesloven, og må godkjennes av Stortinget i plenum.

Trøen understreker at regelendringene ikke kommer som direkte konsekvens av den seneste saken om Ap-representant Hege Haukeland Liadal.

Pågående gjennomgang

– De kommer som følge av en lengre pågående gjennomgang vi har hatt av regelverket, sier hun.

De nye reglene kommer i tillegg til innskjerpingen som skjedde 1. januar. Da ble det innført et dokumentasjonskrav som innebærer at en reiseregning ikke blir dekket hvis representanten ikke dokumenterer hvem de har møtt, hvor de har vært og formålet med reisen.