Arbeidsbelastningen gjør at stadig færre fastleger ønsker seg inn i yrket samtidig med at flere enn før slutter. Alvorlig, mener helseminister Bent Høie (H).

– Evalueringen bekrefter det fastlegene har sagt i lang tid. At arbeidsbelastningen har økt, og at flere leger nå opplever arbeidssituasjonen sin som uhåndterbar. Det gir grunn til bekymring, sier Høie, som varsler en handlingsplan for fastlegeordningen våren 2020.

Stadig flere kommuner opplever problemer med å rekruttere fastleger. Tidligere var dette noe som rammet utkantkommuner, men i løpet av de siste årene sliter også større byer med å få nok fastleger.

10 prosent av fastlegene har meldt fra til kommunen at de ønsker å slutte som fastlege, og flertallet av disse spesifiserer at årsaken er den høye arbeidsbelastningen, heter det i rapporten fra EY (tidligere Ernst & Young) og Vista Analyse.

Samtidig svarer bare 9 prosent av medisinstudenter og leger som er under spesialisering at de ønsker å bli fastlege. Flere (34 prosent) sier at det kunne være et alternativ, men det er forhold ved yrket som gjør at de sannsynligvis velger en annen karrierevei.