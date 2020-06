Forskere vil ha info fra soverommet: Stjal koronaen søvnen?

Pandemien kan ha skapt verdensomspennende søvnproblemer. Nå vil et stort, internasjonalt ekspert-team til bunns i ditt nye søvnmønster.

En Oslo-natt sett fra oven sent i mars. Forskere søker svar på hvordan koronapandemien har påvirket søvnen. Foto: Hans O. Torgersen

Hjemmekontor, senere morgener, hoiende barn rundt skrivebordet, mer skjermtid, kanskje større økonomiske bekymringer.

Koronapandemien har røsket opp i daglige rutiner og vante rytmer.

Men hvordan har perioden som snudde opp ned på tilværelsen påvirket søvnen? Hva skjer med døgnrytmen her og nå?

Midt i krisen kastet forskere seg rundt for å søke svar, skriver Aftenposten.

14. april samlet ledende eksperter fra Finland, Norge, England, Østerrike, Tyskland og Canada seg til det første møtet på videolink, etter et finsk initiativ. Nå er også land som Italia, Frankrike, Kina, Japan, Hongkong, Brasil og USA med i folden.

På rekordtid har de etablert et verdensomspennende forskningsprosjekt med ett hovedmål: Å finne ut hvordan koronaviruset har påvirket søvnen, både blant personer som har vært syke og dem som har sluppet unna viruset så langt.

Gjennom likelydende nett-spørreskjemaer i de respektive land, håper forskerne å samle inn hundretusener av svar fra alle verdenshjørner.

Bekymringer gir dårlig søvn

– Hensikten er å sammenlikne søvn før og under pandemien i Norge og mellom ulike land. Vi ønsker også å se om personer som har hatt infeksjonen, har fått mer søvnproblemer. Foreløpige data fra Canada kan tyde på det, sier Bjørn Bjorvatn, professor, søvnspesialist ved Bergen søvnsenter og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer.

Han er norsk representant i ekspertgruppen, som består av spesialister fra ulike fagfelt, blant annet psykologer og nevrologer.

Bjorvatn sier det er mange grunner til å anta at Covid 19 forstyrrer søvnmønsteret vårt. Både virussykdommen i seg selv, endrede dagligrutiner i og etter lockdown-perioden, eller bekymringer knyttet ny livssituasjon.

– Bekymringer gir ofte dårlig søvn. Pandemien er derfor mulig årsak til søvnproblemer uavhengig om man blir smittet eller ikke. Mange opplever problemer med økonomien. Hjemmekontor, stengte skoler og barnehager, og andre endringer, kan også ha påvirket døgnrytmen, sier Bjorvatn.

Professor Bjørn Bjorvatn er norsk representant i et stort, internasjonalt søvnforskerteam. Foto: Universitetet i Bergen

Mann gikk løs på klesskapet

Men hvilken direkte sammenheng er det mellom virusets egenskaper og menneskers søvn? Dette vet forskerne lite om. Men mange av dem som har vært syke har rapportert om at de drømmer mer.

Ett av symptomene på covid-19, er dårligere luktesans. Ifølge Bjorvatn påvirker luktesansen et område i hjernen som kan være forbundet med én bestemt søvnlidelse: REM-søvn-atferdsforstyrrelse.

– Personer som er rammet av dette, utagerer drømmen sin, sier han.

Drømmer de at de er i boksekamp, kan de finne på å jule opp sengepartneren. I et tilfelle i USA, drømte én eldre mann at han spilte amerikansk fotball. Han forsøkte å takle sitt eget klesskap, og endte med å brekke hofte og skulder.

– Lidelsen gjør at man kan påføre seg selv og andre til dels alvorlige skader. Det er ikke utenkelig at denne lidelsen kan ha en sammenheng med covid-19.

Håper på massesvar

Bjorvatn utelukker imidlertid ikke at pandemien, paradoksalt nok, også kan ha en motsatt, positiv effekt: Unntakstilstanden har tvunget mange til å skifte fokus og kanskje bekymre seg mindre over ting som var søvnhemmende før covid-19.

– Dermed sover de kanskje mer og bedre. Slike ting blir spennende å finne ut av.

Hvert av deltakerlandene i prosjektet har forpliktet seg til å få inn 1000 svar. Men Bjorvatn håper og tror på mange flere. Under en liknende nettundersøkelse om nordmenn foretrekker sommertid eller vintertid i 2019, fikk forskerne inn 50.000 svar.

– Jo flere svar, jo mer data. Det er stor interesse i alle medisinske miljøer for sammenhengen mellom covid-19 og konsekvenser for helsen, sier han.