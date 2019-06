Politiet sier at det jobbes med å returnere Abbasi-søsknene til Norge så fort som mulig, etter at afghanske myndigheter nektet å ta dem imot.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttaler seg mandag kveld etter at afghanske myndigheter besluttet å ikke akseptere Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan Abbasi (16) tilbake i landet.

Søsknene hentes hjem fra Istanbul.

– Uttransport er stanset. Det jobbes med å returnere familien tilbake til Norge så snart som mulig. De sendes ikke til Kabul i kveld, skriver politiet i en pressemelding.

Reaksjoner

Familiens advokat Erik Vatne sier at han er svært glad og lettet over utfallet.

– Jeg snakket med søsknene i kveld, før politiets pressemelding kom. Da var de fortsatt innstilt på at de i løpet av kvelden skulle sendes til Kabul. De var redde og bekymret, sier Vatne til NTB.

Yasin Abbasis kjæreste, Gabriele Rocyte, skriver i en SMS til VG at nyheten er som et mirakel.

– Jeg har akkurat fått snakket med Yasin og han sier at han er veldig glad og at han ikke har hatt en så god følelse på lenge, skriver hun.

Hun legger til at selv om hun er veldig glad, stopper ikke kampen før familien får bo i fred i Norge.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) skriver i en e-post til NTB at utviklingen er svært gledelig.

– Kan vi håpe at det er starten på et trygt og godt liv for en hardt prøvet familie?

– Kritikkverdig

Saken om Abbasi-familien har engasjert og vekket følelser hos mange, spesielt i Trondheim hvor familien har bodd. Utsendelsen av moren ble midlertidig stanset på grunn av hennes helsetilstand. Barna befinner seg i Istanbul, mens moren er sendt tilbake til Norge.

– Jeg er svært kritisk til operasjonen politiet iverksatte ettersom de åpenbart på forhånd ikke har vært sikre på om søsknene engang slipper inn i Afghanistan. Måten dette ble gjort på, er svært kritikkverdig, sier Vatne.

PU mener imidlertid at prosessen har foregått forsvarlig.

– Selv om ingen av de fire personene ble uttransportert til Afghanistan, mener PU at pågripelsen og forsøket på tvangsretur har vært forsvarlig, skriver de i pressemeldingen.

Advokat: Ny vurdering

Vatne sier at han foreløpig ikke vet hvorfor Afghanistan har avvist søsknene.

– Når søsknene returnerer, skal vi gjøre en ny vurdering av hele situasjonen. Vi må få klarlagt familiemedlemmenes helsetilstand, årsaken til at Afghanistan ikke har gitt dem returtillatelse og en ny vurdering av vedtaket i Norge, sier Vatne.

Familien fikk midlertidig oppholdstillatelse i Norge i 2012 i all hovedsak fordi de ikke visste hvor far befant seg og ikke hadde noe mannlig beskyttende nettverk i Afghanistan.

Da faren likevel dukket opp i 2014, kalte UNE tilbake oppholdstillatelsen siden de ikke lenger trodde på at familien ikke fikk kontakt med faren og kunne reise til Afghanistan.

Saken har blitt løftet opp på politisk nivå, hvor Frp, Venstre, KrF og Ap har varslet at de er villige til å reforhandle asylforliket i Stortinget.