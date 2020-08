Guri Melby bekrefter: Vil bli Venstre-leder

Guri Melby vil bli Venstres nye leder. Hun ønsker seg et mer jordnært og hverdagsorient Venstre - og avviser at hun har stilt vilkår om Abid Rajas rolle til valgkomiteen.

Kunnskapsminister Guri Melby bekrefter overfor Aftenposten at hun ønsker å ta over som Venstre-leder etter Trine Skei Grande. – Jeg føler jeg lever et vanlig liv her, selv om jeg er statsråd og toppolitiker, sier Melby da Aftenposten treffer Melby i eget nærområde i Oslo. Foto: Espedal, Jan Tomas

– Jeg har sagt til valgkomiteen at jeg stiller meg til disposisjon, også som lederkandidat, sier Guri Melby til Aftenposten.

Fra før har Sveinung Rotevatn og Abid Raja varslet det samme. Valgkomiteen skal avgi sin innstilling innen fredag 28. august.

Hvem som overtar, blir så endelig vedtatt på Venstres landsmøte i september.

Har ikke stilt Raja-krav

Overfor Aftenposten avviser Melby at hun har stilt som krav at Abid Raja ikke blir nestleder. NRK har meldt at Melby i møte med valgkomiteen har uttrykt skepsis mot å lede Venstre med Raja.

– Jeg har ikke stilt noen krav. Jeg har stilt meg til disposisjon, og så er det opp til valgkomiteen å lage et team som fungerer på best mulig måte, sier Melby.

– Kan du være leder med Abid Raja som nestleder?

– Som sagt: Jeg har ikke stilt noen krav. Og det er ikke jeg som skal lage sammensetningen av Venstres ledelse. Og så håper og tror jeg at Venstre-folk ikke lar anonyme kilder styre denne prosessen, men at vi heller tar en åpen debatt om den politiske retningen til Venstre.

– Så du kan det?

– Som sagt: Jeg har ikke stilt krav.

Kunnskapsminister Guri Melby har vært usikker, men har nå landet på at hun ønsker å bli Venstres neste partileder. Foto: Espedal, Jan Tomas

Var usikker

Tidligere i sommer sa Melby at hun var usikker på om hun ønsket å bli Venstres nye partileder.

– Ja, jeg har vært usikker, og mye av den usikkerheten kommer av det at jeg har to barn, en stedatter, og hele min livssituasjon. Gjennom sommeren har jeg funnet ut at det er mulig å løse, og har vel også tenkt prinsipielt at det skal være mulig for kvinner å gjøre dette.

Samtidig har hun hatt fullt hyre som kunnskapsminister med skolestart midt i en pandemi.

– Jeg ville ikke annonsere noe før jeg var ferdig med det. Derfor ville jeg vente noen dager, ikke for å legge lokk på debatten, men for ikke å ta oppmerksomheten bort fra skolebarna, sier hun.

Vil ha mer jordnært Venstre

Melby er fra Orkdal i Trøndelag, og har politisk erfaring fra både den nå oppløste distriktskommunene og Trondheim bystyre.

Men Melby har bodd og virket politisk i Oslo siden 2011. I 2013–2015 var hun var byråd for miljø- og samferdsel i Oslo.

Aftenposten treffer henne ved Teglverksdammen på Hasle, et pent grønt byrom like ved Hasle T-banesjon og Teglverket skole. Dette er Melbys nærområde i Oslo.

– Denne dammen åpnet jeg faktisk som byråd i 2015, sier hun.

Stedet er ikke tilfeldig valgt. Melby å ønsker å vise frem hva hun står for politisk:

– Venstre må i større grad bli relevant for den velgergruppen jeg representerer, sier Melby, som er 39 år.

Melby viser til at Venstre gjør det bra blant unge ideologisk bevisste velgere, som er opptatt av klima og miljø. De kompromissløse unge, kaller hun dem.

– Men jeg tror vi dessverre mister folk utover i 20–30 årene, når de blir mer opptatt av mer hverdagslige ting.

Når hverdagen tar deg, trenger du at noen har lagt til rette for at du tar grønne valg – mest av alt fordi det er praktisk, mener Melby.

– Slik som her! sier hun og gestikulerer mot nærområdet sitt.

– Her kan du leve et godt liv uten bil, det er kort avstand til alt og det er kjempebra kollektivdekning.

Hun nevner også nevner gode skoler og barnehager som et eksempel på noe Venstre må snakke mer om.

– Min fordel er at jeg har to bein solid plantet i den verdenen selv. Under koronakrisen har jeg selv kjent på kroppen hvordan det var å ha hjemmebarnehage og hjemmeskole.

– Samtidig har også du hatt utspill av typen «la pelsdyrbøndene dyrke cannabis»?

– Det var et svar på et spørsmål fra en journalist, så nå skal jeg passe meg så jeg ikke svarer like dumt i dag. Det var riktig å avvikle pelsdyrnæringen, og så har forsøkt å si flere ganger etterpå at som liberaler mener jeg disse bøndene må få gjøre hva dem vil.

Plasserer seg i midten av Venstre

Melby overtok som kunnskaps- og integreringsminister i Solberg-regjeringen etter at Trine Skei Grande i mars overraskende kastet kortene som både statsråd og Venstre-leder.

At hun også ønsker å overta som Venstre-leder, begrunner Melby med at hun brenner for Venstres politiske prosjekt og saker. Hun trekker særlig frem klimaet og kamp mot det voksende utenforskapet, særlig blant unge.

I Venstre blir ofte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Sogn og Fjordane omtalt som en urban ideologisk liberaler, mens Abid Raja fra Oslo selger seg inn som en folkelig og entusiastisk distriktskandidat.

En del i Venstre mener også at valget dreier seg om hvorvidt Venstre skal rendyrkes som et liberalt parti, eller om det skal forsøke å fremstå som et bredere parti.

Tilhengerne til Melby tegner gjerne et bilde av henne som en pragmatisk og samlende kandidat, plassert et sted mellom ytterpunktene Rotevatn og Raja.

Melby er ganske enig i det.

– Ingen vil være kompromisskandidaten, men jeg vil gjerne være samlende. Jeg mener nok at det er en riktig beskrivelse at jeg står litt mellom dem, både politisk og i personlighet, sier hun og legger til:

– Jeg vil ikke si at Venstre er et parti som er preget av fløyer, men vi har jo folk som trekker i ulike retninger og der opplever jeg at står trygt plassert i midten av Venstre.

– Det har kanskje med erfaringen min å gjøre: Jeg har ikke alle mine erfaringer fra Orkdal Venstre, jeg har heller ikke alle erfaringene mine fra Oslo Venstre.

– Ja, Venstre sliter på målingene og trenger fornyelse. Og du sier egentlig: Hva med en kvinnelig lærerutdannet Oslo-innflytter fra Trøndelag, med politisk erfaring som Oslo-byråd og fra lokalpolitikken i Trøndelag? Alt dette er sant for både deg og Trine Skei Grande, du er ikke for lik henne?

– Til forskjell fra Trine er jeg faktisk utdannet lærer, da! Men det er en stort kompliment å bli sammenlignet med Trine Skei Grande, en av Venstres mest fremtredende politikere noensinne. Men jeg har nok et ganske annet ståsted i livet enn det Trine har. Og vi er ikke enig i alle saker.

– I Venstre går det nå en slags debatt om rett vei videre er å rendyrke profilene som et liberal parti, som satser på middelklassene i byene, eller om man bør forsøke å breie seg ut. Hvor er du plassert i denne debatten?

– Jeg mener at vi skal være et tydelig liberalt parti, og ta de klassiske liberale kampene. Jeg tror det er viktigere enn noensinne, f.eks. kampen for de grunnleggende demokratiske rettighetene og for en åpen og fordomsfri debatt. Men jeg tror også at vi må komme nærere livet til folk. Jeg opplever at de hverdagsutfordringene jeg har, er ganske lik de mine venner i Orkdal har. Gode skoler og barnehager er viktig overalt, det samme er kampen for et rent miljø. Så det er fullt mulig for Venstre å være et relevant parti over hele landet.