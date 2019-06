Statsminister Erna Solberg (H) sier at regjeringens bompengepolitikk står fast og minner om at Frp var meget fornøyd med eget bomgjennomslag på Granavollen.

Frp har vært under hardt press om bompenger den siste tiden. I forkant av landsstyremøtet i partiet onsdag har flere fylkesledere gitt beskjed om at de mener Frp må gå ut av regjeringen hvis ikke partiet får større gjennomslag for å kutte i bilistenes bompengeutgifter.

– Ikke endret seg

På spørsmål om hun tar Frp-raslingen om å gå ut av regjering seriøst, svarer statsminister Erna Solberg (H) at det ikke er noe i regjeringens politikk som har endret seg fra regjeringspartiene inngikk Granavolden-erklæringen i januar.

– Da vi vedtok plattformen, var Frp veldig fornøyd med gjennomslaget sitt, og det har ikke endret seg siden den gangen, sier Solberg til NTB.

Hun sier at regjeringen er bekymret og ser at det er utfordringer med sviktende inntekter i flere bompengeprosjekter, særlig bypakkene, som hun beskriver som mer omfattende enn det er rom for å finansiere med inntektsgrunnlaget.

Høyre, Venstre og KrF bekymret

– Vi ser på muligheter. Vi i Høyre er bekymret, Venstre er bekymret, og KrF er bekymret for en situasjon der det er et annet finansieringsgrunnlag enn det vi trodde. Blant annet fordi politikken vår er vellykket og mange kjøper elbil, som er en utfordring for mange av disse pakkene, sier statsministeren.

– Dersom nå Frp skulle true med å gå ut av regjering, hvor stort vil nederlaget være for deg?

– Jeg kommenterer ikke hypotetiske spørsmål om saker som vi diskuterer substansen i, svarer Solberg, som sier hun ikke har noe svar på hvordan regjeringen skal løse bompengekrisen.

– Vi må se på hva som er mulig og hvordan vi kan lage et bærekraftig avgiftssystem for fremtiden, sier Solberg.