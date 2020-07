Siktet far etter dødsfallene i Lørenskog løslates, ifølge forsvareren

Faren til barna som ble funnet døde i Lørenskog, løslates søndag kveld, opplyser forsvareren hans til NRK.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

NTB

På en pressekonferanse søndag kveld opplyste politiet at dødsfallene til de to barna ble etterforsket som drap. Videre sa politiet at barnas far hadde status som siktet i saken, men at mistankegrunnlaget mot ham var svekket.

Søndag kveld satt mannen i avhør.

– Han vil bli løslatt etter avhør nå i kveld, sier mannens forsvarer til NRK.