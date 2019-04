Nettstedet Resett.no er nede og hevder de har blitt utsatt for et dataangrep.

Ifølge nettstedet begynte problemene under NRKs direktesendte debatt mellom statssekretær Sveinung Rotevatn, redaktør Harald Klungtveit i Filter Nyheter og Resetts Lars Akerhaug torsdag.

Resett.no er utsatt for et dataangrep. Nettsiden er til tider nede. Det begynte under NRK Debattens direktesending. Vi jobber med å finne en løsning, skriver nettstedet på Facebook.