Brundtland: – 5000 døde i Sverige. 230 i Norge. Det er ganske utrolig.

Tidligere statsminister og WHO-leder Gro Harlem Brundtland under Nobelprisutdelingen i desember 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det er underlig. Det skal mye til for at denne forskjellen skal jevnes ut et par år i fremtiden, sier Gro Harlem Brundtland.