Dronningen om prinsessen: – Du er en skikkelig tøffing

– Du er en skikkelig tøffing – som verken er redd for å hoppe i fallskjerm eller for å si din mening, sier dronning Sonja om prinsesse Ingrid Alexandra.

– Hold fast på den du er, Ingrid. Våg å tenke nytt og åpent, sa dronning Sonja i sin tale til prinsesse Ingrid Alexandra under gallamiddagen på Slottet fredag kveld. Her er hun på vei inn til middagen sammen med kronprins Haakon.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Du er glad i vannsport. Du er god på ski. Du er også glad i skolen, og i å være sammen med venner og familie, sa dronning Sonja i kveldens første tale under gallamiddagen på Slottet fredag kveld.

Dronningen ønsket gjestene velkommen til den storslåtte festen i forbindelse med Ingrid Alexandras 18-årsfeiring, og hun sa noen varme ord om bursdagsbarnet:

– Du er klok, varm og kunnskapsrik. Og du har omsorg – som jeg også sa i din konfirmasjonstale – både for mennesker, dyr og naturen, sa en tydelig rørt dronning.

Prinsessens 18-årsdag var 21. januar, men på grunn av korona holdes de offisielle festene denne uken.

– Hold fast på den du er, Ingrid. Våg å tenke nytt og åpent; å gjøre ting på din egen måte. Og husk at det ikke er noe mål i seg selv å være perfekt. Du har alle forutsetninger for å ta kloke valg og få et liv som blir godt både for deg, dine nærmeste og dem du en dag skal være dronning for, sa dronningen.

Hun minnet om at skjebnen har gitt barnebarnet store oppgaver.

– Men på veien dit må du gripe mulighetene som byr seg med begge hender – for å lage din egen solide plattform. Alt du kan suge til deg av inntrykk, lærdom og erfaring vil komme deg til nytte senere i livet, sa dronningen, som inviterte alle til en skål på slutten av talen.