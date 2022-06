Prinsesse Märtha Louise takker familie og venner etter forlovelsen

Prinsesse Märtha Louise takker familie og venner i forbindelse med forlovelsen med sjaman Durek.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har delt dette bildet i forbindelse med forlovelsen. Foto: Babak Golkar / elevateYOU / NTB

Durek Verrett under en tilstelning i Los Angeles i mars.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg er så glad for at jeg er forlovet med sjaman Durek, han som får hjertet mitt til å hoppe, skriver prinsessen på Instagram etter at paret tirsdag kunngjorde at de har forlovet seg i Los Angeles.

– Takk til alle mine venner og familie som har stått trofast ved vår side, skriver prinsessen videre.

Både kongen og dronningen og kronprinsfamilien har gratulert det nyforlovede paret.

– Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen sender sine hjerteligste gratulasjoner til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett i anledning deres forlovelse, og ønsker dem alt godt i tiden fremover, skriver kongeparet i en gratulasjon på kongehusets nettsider.

Også Durek Verrett kommenterer forlovelsen på Instagram.

– Prinsesse Märtha Louise er kjærligheten i mitt liv. Hun ser alle sider av meg, og jeg ser alt av henne, skriver Verrett, også kalt sjaman Durek.

I forbindelse med forlovelsen har Märtha Louise og Durek Verrett delt et bilde hvor de smiler og ser hverandre i øynene. Prinsessen har en gullring på venstre ringfinger med turkis smykkestein omgitt av det som ser ut til å være diamanter.

– Hun sa JA!, skriver Verrett på Instagram og røper dermed at det var han som fridde.

– Jeg er så lykkelig som jeg aldri har vært før, skriver han videre.