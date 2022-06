Dom mot Espen Andersen Bråthen offentliggjøres 24. juni

Buskerud tingrett vil offentliggjøre dommen mot Espen Andersen Bråthen den 24. juni om morgenen.

Ifølge dommer Liv Synnøve Taraldsrud vil dommen mot Espen Andersen Bråthen offentliggjøres 24. juni om morgenen.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Datoen for domsavsigelse ble bestemt på rettssakens siste dag onsdag. Alle parter hadde avsluttet sine prosedyrer og sluttbemerkninger da tingrettsdommer Liv Synnøve Taraldsrud spurte aktørene hva de tenkte om tidspunktet for domsavsigelsen.

– Dommen kan sendes direkte til Espen Andersen Bråthen på Dikemark sykehus, sa forsvarer Fredrik Neumann da dommeren spurte advokaten om hva han tenkte var best framgangsmåte for å offentliggjøre den tiltalte.

Bråthen vil få dommen klokken 9, en halv times tid før den sendes bistandsadvokater og presse.

Både påtalemyndigheten og Bråthens forsvarer har vært helt enig om at 38-åringen bør dømmes til tvungent psykisk helsevern etter at han drepte fem personer og truet en rekke andre i Kongsberg den 13. oktober i fjor. Det er imidlertid domstolen som skal slå fast at han var strafferettslig å anse som utilregnelig da han begikk de straffbare handlingene.

Rettssaken i tingretten i Hokksund har blitt gjennomført raskere enn hva det opprinnelig var lagt opp til, blant annet fordi det har vært ført færre vitner. Like før retten skulle heves for siste gang onsdag, reiste koordinerende bistandsadvokat Astrid Røkeberg seg og leste opp en takk til domstolen fra de etterlatte og fornærmede som har fulgt saken.

– De uttrykker tilfredshet med måten domstolen har gjennomført rettssaken på. For dem er det en lettelse at saken nå går mot en avslutning, sa Røkeberg.