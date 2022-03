Statsforvalteren: Kongsberg-siktet fikk forsvarlig helsehjelp

Statsforvalteren konkluderer etter tilsyn med at helsevesenet ikke har opptrådt uforsvarlig i sin håndtering av Kongsberg-siktede Espen Andersen Bråthen.

Videograbb fra YouTube av Espen Andersen Bråthen som er siktet for drap på fem personer på Kongsberg. Nå har Statsforvalteren i Oslo og Viken konkludert med at 38-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ført tilsyn med fastlegen og med spesialisthelsetjenesten etter at Bråthen ble siktet for å ha drept fem personer i Kongsberg 13. oktober i fjor.

– Vi har ikke funnet at fastlege har opptrådt uforsvarlig. Det var forhold ved helsehjelpen fra spesialisthelsetjenesten som kunne ha vært bedre. Avvikene fra god praksis var likevel ikke så store at de brøt med krav til faglig forsvarlighet, skriver statsforvalteren.

Fem drept

Fem personer ble drept og flere andre skadd da 38-åringen gikk rundt i Kongsberg sentrum med pil og bue og stikkvåpen onsdag kveld 13. oktober. Flere av drapene skjedde innendørs hjemme hos ofrene.

Politiet ga tidlig uttrykk for at de tror Bråthen var utilregnelig på gjerningstidspunktet. Ifølge en tidlig rettspsykiatrisk rapport kan 38-åringen ha lidd av vrangforestillinger.

Siden angrepene 13. oktober har han vært innlagt på lukket psykiatrisk avdeling gjennom et vedtak om tvangsinnleggelse. Tre rettspsykiatrisk sakkyndige som har vurdert Andersen, har trukket den slutningen at han har en psykisk lidelse som etter politiets oppfatning er forenlig med at han var utilregnelig da drapene skjedde.

Kunne vært bedre

I sitt tilsyn skriver statsforvalteren at Bråthen hadde hatt kontakt med både fastlege og spesialisthelsetjeneste i mange år, men at han de siste to årene før drapene ikke hadde ønsket noe helsehjelp.

Statsforvalteren skriver videre at det var forhold ved diagnostikk og ved vurdering av voldsrisiko rundt 38-åringen som kunne vært bedre vurdert.

– Disse forholdene kan ha bidratt til at pasienten i en periode ikke fikk optimal helsehjelp. Samtidig måtte videre behandling baseres på medvirkning og frivillighet da det etter vår vurdering ikke forelå grunnlag for tvang, skriver statsforvalteren.