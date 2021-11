Bollestad valgt til KrF-leder, Ulstein blir nestleder

Olaug Bollestad under KrF landsmøte 2021 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Olaug Bollestad ble som ventet valgt til ny partileder på KrFs ekstraordinære landsmøte lørdag. Dag-Inge Ulstein overtar som 1. nestleder.

Ingen stilte mot Bollestad, og hun ble dermed klappet inn som partileder. Applausen varte i rundt fem minutter.

– Tusen hjertelig takk for tilliten! Jeg skal gjøre det jeg kan for å forvalte den på best mulig måte, sa Bollestad før hun hevet landsmøtet.

Rogalendingen har fungert som leder etter at Kjell Ingolf Ropstad trakk seg i september da det kom fram at han hadde drevet aktiv skatteplanlegging.

Superlativer i kø

Under det ekstraordinære landsmøtet lørdag trakk en rekke partimedlemmer fram Bollestad som den mest egnede kandidaten til å lede partiet. Blant dem var æresmedlem og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

– Det er flott at landsmøtet nå velger en moden kvinne som leder. Partiet må få en ny start, sa han.

Bollestad har vært nestleder i partiet siden 2015. Hun var også konstituert som partileder mellom januar og april 2019 etter at Knut Arild Hareide gikk av. Mellom 2019 og 2021 var hun landbruks- og matminister i Erna Solbergs regjering.

Ulstein blir nestleder

KrF kom under sperregrensen i høstens stortingsvalg. Bollestad, Ropstad og Dag-Inge Ulstein utgjør partiets stortingsgruppe.

Ulstein ble trukket fram som en høyaktuell lederkandidat, men han viste til familieforpliktelser og ønsket heller nestledervervet. Det fikk han med 149 stemmer mot elleve stemmer til Truls Olufsen-Mehus, som er partiets fylkesleder i Troms og Finnmark.

Ingelin Noresjø er 2. nestleder i partiet.