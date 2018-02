Til NRK forteller Joshua French hva som skjedde da han og Tjostolv Moland ble pågrepet i Kongo.

– Endelig kan jeg fortelle hva som skjedde, sier Joshua French i NRK-podkasten «To hvite menn».

Der hevder French blant annet at han og Moland var agenter på oppdrag i Kongo da de ble arrestert. De skulle møte noen der sjåføren deres ble skutt, men de havnet i en felle, skriver Aftenposten.

Han hevder også at sjåføren, Abedi Kasongo, var hardt skadet, men i live, da Moland og French rømte fra stedet.

Stanset for å møte noen

5. mai kjører sjåføren Abedi Kasongo, sammen med to andre og Moland og French. De kjører fra Kisangani ved 18-tiden. De stanser etter hvert, 109 kilometer øst for Kisangani. Der blir sjåføren drept. Til NRK forteller French at det ikke var Kongoleserne som ba dem om å stanse bilen, slik French og Moland tidligere har forklart.

Ifølge French var de han og Moland som ba Kasongo om å stoppe der.

– Vi stoppet for å treffe noen, forteller French.

Der ble reisefølget angrepet, forklarer French:

– Der blir vi ildoverfalt av det som kan ha vært regjeringssoldater.

Han forteller at da de stanset langs veien, ble det avfyrt skudd over hodene deres.

– Det var nok advarsler da om at vi skulle stå stille. Men vi var også armert med denne hagla, så Tjostolv løsnet skudd. Da ble det besvart og sjåføren ble truffet.

Han forteller at da skuddene løsnet forsto han at det ikke var personene du skulle møte som sto der.

Thomas Hubert

Til NRK forteller French at sjåføren, Kasongo, ble et uskyldig offer. Han hevder at en kule fra angriperne traff sjåføren. Han avviser det de to andre passasjerene har fortalt: At Tjostolv Moland skjøt Kasongo.

French forteller nå at Kasongo var i live da han ble trukket ut av bilen i den kongolesiske jungelen.

– Han var truffet og var døende. Jeg løper jeg opp til døra, som står litt åpen, sånn at man fortsatt må ta i dørhåndtaket for å åpne. Der sitter han og er skutt i hodet. Så jeg tar tak i han for å prøve å få han ut, for ingenting skjer. Og så beveger han på seg og omfavner meg forsiktig. Så drar jeg han ut, og da faller han bare på bakken.

På spørsmål fra NRK om sjåføren var i live, svarer French «Ja».

– Bandittregime

Joshua French ble sammen med kameraten Tjostolv Moland pågrepet i 2009. De ble senere dømt til døden.

Moland (32) ble i 2013 funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa. French ble året etter dømt til livstid i fengsel i den militære domstolen i Kinshasa for overlagt drap på Moland.

French kaller i dag myndighetene i Konge et «bandittregime». Han sier at han og Moland opplevde «litt av et eventyr», men at ikke alt de opplevde der var negativt.

– Men hvis vi hadde fortalt hele vår historie da, ville det ha gjort situasjonen enda vanskeligere for oss, og vi ville ikke utlevere folk som ellers kunne få problemer. Nå som jeg er her kan jeg fortelle, forteller French.

John Bompengo / NTB scanpix

Drev sikkerhetsselskap

Ifølge French skal kongolesisk etterretning ha holdt øye med han og Moland. Han tror at etterretningstjenesten viste om møteavtalen kvelden 5. mai.

French mener det var kongolesiske soldater som ventet på dem og som avfyrte skuddene.

Daværende viseguvernør i regionen, Joseph Bangakaya, avviser påstandene.

– Det er fullstendig feil. Jeg tror det var en krangel, en misforståelse med sjåføren og så har noe gått galt, sier han til NRK.

French og Moland bodde i Kampala. Der drev de et sikkerhetsselskap, Special Intervention Group Uganda.

Ifølge selskapets hjemmeside drev de med våpentrening, taktikktrening og beskyttelse av personer, naturressurser og strategiske installasjoner.

Orker ikke bo i byen

French bor nå i en liten leilighet i uthuset på gården i Vestfold, hvor han bodde i mange år under oppveksten.

– Jeg orker ikke bo i byen med mye folk oppå meg. Jeg har jo bodd på fellescelle i årevis. Det var dette jeg savnet mest, å ha det stille rundt meg, sier han.

Til NRK-podkasten sier han at det «går bra».

French ble løslatt 17. mai i fjor. Etter åtte år i et militært fengsel i Kongo. Han ble fraktet til Norge, og overført til sykehus og isolat.