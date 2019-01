Fire nye statsråder ble presentert i den rekordstore Solberg-regjeringen. En av dem var den tidligere finansbyråden i Bergen.

Tirsdag formiddag presenterte Erna Solberg sin ikke-sosialistiske firepartiregjering med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF.

Det var som ventet fire nye statsråder som kom ut på Slottsplassen:

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) blir barne- og familieminister.

Olaug Bollestad (KrF) blir landbruks- og matminister.

Dag Inge Ulstein (KrF) fra Bergen blir utviklingsminister, som er et nytt navn på det som før het bistandsminister. Posten hører under Utenriksdepartementet.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) blir beredskapsminister, som er en nyopprettet post i Justisdepartementet.

– Dag Inge har styrt Bergen

I tillegg får avtroppende bistandsminister Nikolai Astrup (H) nytt ansvarsområde i et nytt statsrådsembete.

Astrup skal bli digitaliseringsminister, underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der Monica Mæland (H) fortsetter som kommunalminister.

Linda Hofstad Helleland (H) og Bård Hoksrud (Frp) må forlate regjeringen for å gi plass til KrFs statsråder. 15 statsråder fortsetter som før.

På en felles pressekonferanse med partilederne trakk statsminister Erna Solberg spesielt frem kvalifikasjonene til den ene ministeren:

– Dag Inge kommer med en av de beste bakgrunnene en kan ha. Nemlig å styre Bergen, sa Solberg.

Ulstein: – Gleder meg til å stupe i det

Klokken 13 var det nøkkelseremoni i Utenriksdepartementets lokaler på Victoria terrasse, der Dag Inge Ulstein overtok posten etter Astrup.

– Du kommer ikke til å være så mye her. Du kommer til å være ute på farten, for man løser ikke verdensproblemer bak skrivebordet, man må ut, sa Astrup.

Ulstein fikk ikke bare nøkkel, men også en fotball som er laget for å fremme bærekraftsmålene.

– Dette er jobbeskrivelsen din i et nøtteskall, nemlig de 17 bærekraftsmålene som verden har blitt enig om at vi skal nå innen 2030, sa Astrup.

– Jeg gleder veldig meg til å stupe i det, sa Ulstein, som kommenterte at han skulle hatt med seg et Brann-skjerf – og antydet at han har sans for fotball.

Krevende familieråd

– Først og fremst skal jeg bruke litt tid nå. Det er ikke så mange timene siden jeg fikk en telefon, forklarte Ulstein.

Han forteller om en krevende runde i «familierådet», ettersom han sluttet som byråd i Bergen nettopp for å prioritere tiden annerledes, kanskje nettopp til bistandsarbeid. Planen var å flytte til Indonesia med familien i ett år.

Nå blir det Oslo, men fortsatt bistandsarbeid, som den øverste sjefen.

– Da spørsmålet kom, så er det fantastisk å få jobbe med det og forhåpentligvis være med på å utgjøre en forskjell for dem som trenger det mest, sa Ulstein.

Tidenes største regjering

Dermed eser regjeringen ut når KrF blir med i regjeringen, ett år etter at Venstre gikk inn.

Den første firepartiregjeringen i Norge siden 1971 vil ha til sammen 22 statsråder. Årsaken til det økte antallet er at KrF skal ha tre statsrådsposter, samme antall som Venstre, samtidig som Frp ikke vil ha færre statsråder. Høyre gir avkall på én post.

– Vi får flere statsråder, ikke for å løse et samfunnsproblem eller gjøre Norge bedre, men for å skape bedre internklima i regjeringen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Statsminister Erna Solberg har de siste dagene blitt konfrontert med et tidligere intervju, der hun tok til orde for færre departementer.

– Der sier jeg at jeg ønsker færre departementer. Det er to færre departementer i dag enn i 2013. Jeg sa at vi kanskje skulle ha færre statsråder, men jeg var opptatt av å kunne ha statsråder på enkeltområder i perioder, og at det kunne være flere statsråder i samme departement, og det er nettopp det vi gjør. Det er saksområder som gjør at det for øyeblikket er nødvendig. Jeg har holdt løftet mitt om færre departementer, sa Solberg på spørsmål fra NTB.

Trønderopprør

Men til tross for at regjeringen teller rekordmange statsråder, er det ikke funnet plass til trøndere.

– Det er viktig at landets regjering sammensettes på en slik måte at hele landet er representert. Trøndelag Høyre forventet at det i Solbergs utvidede regjering også var medlemmer fra Trøndelag, sier Michael Momyr, som er leder i Trøndelag Høyre.

Han regner ikke Trine Skei Grande som trønder, siden hun representerer Oslo og til og med holder med Vålerenga.

Hareide: Blandede følelser

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide var blant de oppmøtte på Slottsplassen. Han innrømmet at han hadde blandede følelser.

– Alle vet at jeg ønsket noe annet. Men jeg må ha evnen til å glede meg over at vi får tre flotte statsråder fra KrF, sa Hareide, og gjentok at han mener at Kjell Ingolf Ropstad har fått mye usaklig kritikk i det siste, sa Hareide

Han ville ikke svare på ryktene om at han blir parlamentarisk leder på Stortinget for KrF.

Listhaugs mann blir statssekretær

Hans Olav Syversen (KrF) blir statssekretær på Statsministerens kontor, noe som trolig gjør ham uaktuell som ny KrF-leder.

Også Espen Espeset (Frp), som er gift med Sylvi Listhaug, blir statssekretær for statsministeren. Solberg har nå åtte statssekretærer.

Bergenseren Jens Frølich Holte blir statssekretær for utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Her er hele den nye regjeringen: