Fire nye statsråder presentert i den rekordstore Solberg-regjeringen.

Tirsdag formiddag presenterte Erna Solberg sin ikke-sosialistiske firepartiregjering med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF for Kongen i statsråd.

Det var som ventet fire nye statsråder som kom ut på Slottsplassen:

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) blir barne- og familieminister

Olaug Bollestad (KrF) blir landbruks- og matminister

Dag Inge Ulstein (KrF) fra Bergen blir utviklingsminister, som er et nytt navn på det som før het bistandsminister. Posten hører under Utenriksdepartementet.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) blir beredskapsminister, som er en nyopprettet post i Justisdepartementet.

Heiko Junge/ NTB scanpix

Digitalisering

I tillegg får avtroppende bistandsminister Nikolai Astrup (H) nytt ansvarsområde i et nytt statsrådembete.

Astrup skal bli digitaliseringsminister, underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der Monica Mæland (H) fortsetter som kommunalminister.

Klokken 13 blir det nøkkelseremoni i Utenriksdepartementets lokaler på Victoria Terrasse, der Dag Inge Ulstein skal overta posten etter Astrup.

Linda Hofstad Helleland (H) og Bård Hoksrud (Frp) må forlate regjeringen for å gi plass til KrFs statsråder. 15 statsråder fortsetter som før.

Heiko Junge / NTB scanpix

Tidenes største regjering

Dermed eser regjeringen ut når KrF blir med i regjeringen, ett år etter at Venstre gikk inn.

Den første firepartiregjeringen i Norge siden 1971 vil ha til sammen 22 statsråder. Årsaken til det økte antallet er at KrF skal ha tre statsrådsposter, samme antall som Venstre, samtidig som Frp ikke vil ha færre statsråder. Høyre gir avkall på én post, ifølge lekkasjer i mediene.

– Vi får flere statsråder, ikke for å løse et samfunnsproblem eller gjøre Norge bedre, men for å skape bedre internklima i regjeringen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han reagerer på regjeringens distriktsprofil og peker på at det bare er to statsråder fra steder nord for Ålesund.

Heiko Junge / NTB scanpix

Trønderopprør

Men til tross for at regjeringen teller rekordmange statsråder, er det ikke funnet plass til trøndere.

– Det er viktig at landets regjering sammensettes på en slik måte at hele landet er representert. Trøndelag Høyre forventer at det i Solbergs utvidede regjering også er medlemmer fra Trøndelag, sier Michael Momyr, som er leder i Trøndelag Høyre.

– Trøndelag er en del av landet hvor det foregår stor verdiskaping og forskning. Representasjon fra Trøndelag vil gi en regjering som speiler hele landet og også ivaretar regjeringens distriktsprofil, mener fylkeslagslederen.

Heiko Junge / NTB scanpix

Hareide: Blandede følelser

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide var blant de oppmøtte på Slottsplassen. Han innrømmet at han hadde blandede følelser.

– Alle vet at jeg ønsket noe annet. Men jeg må ha evnen til å glede meg over at vi får tre flotte statsråder fra KrF, sa Hareide, og gjentok at han mener at Kjell Ingolf Ropstad har fått mye usaklig kritikk i det siste, sa Hareide

Han ville ikke svare på ryktene om at han blir parlamentarisk leder på Stortinget for KrF.

Listhaugs mann blir statssekretær

Hans Olav Syversen (KrF) blir statssekretær på Statsministerens kontor, noe som trolig gjør ham uaktuell som ny KrF-leder.

Også Espen Espeset (Frp), som er gift med Sylvi Listhaug, blir statssekretær for statsministeren. Solberg har nå åtte statssekretærer.

Bergenseren Jens Frølich Holte blir statssekretær for utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Her er hele den nye regjeringen: