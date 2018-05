Ifølge meteorologene vil et høytrykk sannsynligvis treffe Norge på nasjonaldagen. Allerede nå har de regnet ut hvor det kan bli sol.

– 17. mai-været er den store snakkisen på jobben for tiden.

Det sier meteorolog ved Storm Geo, Mariann Aabrekk. Selv om det er ti dager til nasjonaldagen, har Storm allerede nå regnet ut hvor stor sjanse det er for fint vær.

Tallene baserer seg på veldig mange forskjellige faktorer, og tar utgangspunkt i et høytrykk som mest sannsynlig vil treffe Norge.

– Utregningen viser sannsynligheten for at høytrykket treffer ulike deler av landet, forteller hun.

Her er resultatet:

Vestlandet: 60 prosent

60 prosent Sør- og Østlandet: 70 prosent

70 prosent Midt-Norge: 90 prosent

90 prosent Nord-Norge: 70 prosent

– En faktor er at Sør- og Østlandet ligger i le bak fjellet. Det gjør at nedbøren ofte havner på Vestlandet.

Men prognosene for Vestlandet er ikke dårlige, påpeker Aabrekk.

Så stor er sannsynligheten for temperaturer over 20 grader:

Bergen: 50 prosent

50 prosent Oslo: 65 prosent

65 prosent Trondheim: 40 prosent

40 prosent Tromsø: 15 prosent

Meteorologen påpeker imidlertid at nasjonaldagen fremedles ligger et stykke frem i tid, og at det kan skje endringer.

– Det er ingen tvil om at vi skal følge med på dette fremover, slår hun fast.