En norsk mann i 30-årene døde i en basehoppulykke fra fjellet Gammelurkollen i Sunndal på Nordmøre lørdag.

Basehopperen var i et følge på fire kamerater som hoppet fra det 1.384 meter høye fjellet. To hoppet først, og deretter hoppet de to siste kameratene.

– For en av disse ble ikke skjermen utløst, og han ble erklært død på stedet, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

Alle de andre hopperne skulle lørdag avhøres slik at politiet får klarlagt omstendighetene og årsaken til at fallskjermen ikke ble utløst.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 14.18 lørdag ettermiddag. Det var en kamerat av den avdøde basehopperen som meldte om at kameraten var død som følge av et basehopp, skriver Romsdals Budstikke.

Operasjonsleder Per Åge Ferstad sier politiet skal kontakte kompetent personell som skal undersøke sekken.

Den avdøde mannen var norsk, men ikke hjemmehørende i Møre og Romsdal. Basehopperens pårørende er varslet.