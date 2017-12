Alle operative politifolk i Vestfold er satt inn, og alle nasjonale bistandsenheter er kalt inn til Torp flyplass ved Sandefjord. Årsaken er fortsatt ukjent.

Alle operative politifolk i Vestfold er satt inn, og alle nasjonale bistandsenheter er kalt inn til Torp flyplass ved Sandefjord. Årsaken er fortsatt ukjent.

Et vitne som ble innhentet på togstasjonen ved Torp tidligere fredag, sitter fortsatt i avhør hos politiet. Politiet håper at denne personen kan komme med flere detaljer om informasjonen politiet mottok fredag formiddag, som gjorde at den omfattende politiaksjonen ved Torp flyplass ble iverksatt.

–Vi holder på å sjekke ut hva vedkommende har forklart, og når den informasjonen er innhentet, vil staben vurdere om det er grunnlag for fortsatt å ha økt beredskap, eller om vi skal iverksette andre tiltak. Det er i grunn det vi venter på nå, men det kan ta tid, sier politistasjonssjef Brian Jacobsen i Sandefjord til NTB.

Han opplyste i 19-tiden fredag at den høye beredskapen er uendret fra tidligere på dagen.

Skarpskyttere og bombegruppe

Ved 15-tiden fredag ble det kjent at politifolk i Vestfold hadde fått beskjed om å bli på jobben inntil videre. Hvor mange tjenestemenn som er til stede på Torp, er imidlertid ukjent.

– Det er mange som skulle gått fra jobb nå. Vi holder tilbake ressurser, men jeg kan ikke gå inn på noe tall. Det er ikke helt uvanlig at vi gjør det, sa kommunikasjonsrådgiver i politiet Torgny Alstad til Tønsbergs Blad.

Ifølge flere medier er det observert skarpskyttere på taket på flyplassen og bevæpnet politi ved alle inn- og utganger. Bilder fra TV 2 viser at det også er bevæpnet politi ved innsjekkingsskranker og andre steder inne på selve flyplassen, og ifølge VG starter politiets vakthold flere kilometer fra flyplassen.

Sørøst politidistrikt har også bedt om hjelp fra alle de nasjonale bistandsenhetene som holder til i Oslo, deriblant bombegruppen, beredskapstroppen og helikoptertjenesten. Det er uklart om de har ankommet Torp, men ifølge Oslo-politiet er de sendt ut fra hovedstaden.

Tilbakeholdne

– De er ikke her i nærheten som jeg kan se. Men det kan hende de har kommet, det er en vurdering de gjør selv. Men vi har ikke bruk for dem i aksjon, vi har trygget flyplassen godt med lokalt mannskap, og publikum er hjertelig velkommen hit, sier Jacobsen.

Politiet er tilbakeholdne med å si hva som er årsaken til det voldsomme oppbudet av politifolk, ambulanser, brannvesen og bistandsenheter ved flyplassen.

Politiet har så langt kun bekreftet at det er en pågående situasjon, men at flyplassen er i normal drift. De understreker også at det ikke er snakk om en konkret trussel mot flyplassen.

Isteden opplyser politiet at aksjonen er basert på informasjon de mottok fredag formiddag.

– Det var informasjon som har gjort det nødvendig å gjennomføre forebyggende tiltak ved lufthavnen, het det i en pressemelding fra politiet ved 17-tiden.

PST sier til VG at de er rutinemessig orientert om situasjonen, men de henviser til det lokale politiet når det gjelder spørsmål om det som skjer på Torp.