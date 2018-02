Snøfillene glimret med sitt fravær da prins William og hertuginne Kate ankom Gardermoen litt etter skjema torsdag.

De to kommer rett fra Sverige, der de har gjennomført et to dager langt besøk. Kaosartet vær førte til litt endringer i avreiseplanene fra Sverige, men de ankom likevel bare tjue minutter senere enn planlagt. Det så ikke ut til å plage dem noe særlig da de trippet ned flytrappen, prins William først, med gravide hertuginne Kate i blå kåpe og høye hæle etter.

De ble tatt imot av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, den britiske ambassadøren til Norge, Sarah Gillett, og den norske ambassadøren i Storbritannia, Mona Juul.

Barn og unge

I løpet av sitt to dager lange norgesbesøk skal det britiske hertugparet blant andre treffe skuespillere og andre deltakere i NRK-suksessen «Skam» på Hartvig Nissens skole. I likhet med det norske kronprinsparet har Kate og William engasjert seg i barn og unges helse.

Prinsesse Kate er gravid i sjette måned med parets tredje barn, og etter to aktive dager i Stockholm er det lagt opp til et nokså rolig program for paret den første dagen i Oslo.

NTB scanpix

Prins møter sjakkonge

De to er gjester av kong Harald og dronning Sonja på Slottet, der det ble gjennomført felles fotografering før lunsj.

Etterpå blir det en omvisning i prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark.

Deretter drar prins William sammen med kronprinsparet på besøk til gründerfellesskapet MESH. Der skal prinsen få møte sjakkverdensmester Magnus Carlsen, som representerer selskapet Play Magnus. Om prinsen faktisk skal få tid til å spille mot sjakkgeniet vites ikke.

Familiebånd

Den norske kongefamilien er knyttet til den britiske idet vår første dronning, Maud, var britisk prinsesse. Dronning Elizabeth er tremenning til kong Harald, og prins William er femmenning til prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.

Tross familietilknytningen er nok de nære båndene fra kong Olavs tid ikke like sterke i dag som den gang, og dette blir en mulighet til å styrke dem.