Norske domstoler har mottatt 102 trusler siden 2014. En høyesterettsdommer har nå gått gjennom domstolsansattes erstatningsordninger.

Høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø ble bedt om å undersøke dagens regelverk etter at sorenskriveren ved Hedmarken tingrett fikk huset sitt påtent i 2013.

Kostnadene etter angrepet på sorenskriverens bolig i 2013 kom opp mot 10 millioner. Gjerningsmannen ble dømt til 18 års forvaring, og retten mente brannstiftelsen ble gjort for å hevne seg på dommeren for hans rolle i en barnefordelingssak.

I Bergsjøs rapport kommer det frem at det har blitt anmeldt 102 sikkerhetssituasjoner knyttet til norske domstoler siden 2014, skriver rett 24.

Det dreier seg om hendelser knyttet til straffesaker og saker om besøksforbud, familie og barn, arv og skifte, fast eiendom og tvangsfullbyrdelse.

Dommerforeningen mener at dommere ikke kan være anonyme, men at en forutsetning for uavhengige domstoler, er at de ansatte føler seg trygge og blir ivaretatt.

– Skal dommerne være uavhengige og orke å stå i stillingen også når det blåser, og hvis de blir utsatt for trusler, er det viktig at de vet at de blir holdt skadesløse hvis det inntreffer hendelser som er knyttet til arbeidet, sier Dommerforeningen i en uttalelse.