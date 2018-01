– Å eksponere jenten for en etterforskning nå vil være et nytt overgrep mot henne, sier advokat Ellen Holager Andenæs som representerer fornærmede.

Statsadvokaten har bedt politiet om å foreta innledende undersøkelser av en anklage mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Undersøkelsene gjelder opplysninger i Aftenposten om at Riise hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i Unge Høyre i 2014.

Samtidig ber den i dag 20 år gamle jenten innstendig politiet om å ligge unna.

– Vil være et nytt overgrep

Hun fikk mandag den profilerte advokaten Ellen Holager Andenæs til å representere seg.

– Å eksponere henne for en etterforskning, slik omstendighetene i saken står nå, vil være et nytt overgrep mot henne, sier Andenæs til Aftenposten.

Andenæs sier at hennes klient ikke på noen måte ønsker at denne saken skal forfølges strafferettslig.

– Det er riktig at påtalemyndigheten har anledning til å forfølge saken uten hennes medvirkning, men det mener jeg i så fall vil være svært hensynsløst mot henne, sier Andenæs.

20-åringen: – Veldig vondt

20-åringen har tidligere sagt til Aftenposten at hendelsen i 2014 har vært veldig vond og at hun siden bare ville glemme saken. Hun lot seg intervjue av Aftenposten fordi hun opplevde at Riise forsøkte å bagatellisere hendelsen.

– Det er så mange som har vært rammet av hans oppførsel. Det er derfor viktig for meg at dette blir tatt et oppgjør med, sa hun.

– Jeg ønsket ikke seksuell omgang med ham. Jeg var veldig, veldig beruset. Jeg var ikke i stand til verken å si ja eller nei til ham. Jeg var veldig beruset og jeg husker veldig lite av hva som skjedde.

Hun bekreftet også at han skjenket henne.

– Jeg var veldig, veldig lei meg. Men jeg ønsket ikke å gjøre noe med det. Jeg følte skam, jeg klandret meg selv. Jeg har forsøkt å fortrenge hele saken og synes det er veldig vondt og ubehagelig å snakke om denne saken igjen nå.

Hun ba Aftenposten innstendig om ikke å skrive hvilket fylke det dreier seg fordi hun frykter hun kan bli identifisert og dermed tvunget til å forholde seg til saken igjen.

Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

Riise positiv til at saken blir belyst

Kristian Tonning Riise sier til Aftenposten mandag ettermiddag, via en SMS, at han er positiv til at saken blir belyst.

«Jeg er positiv til at denne saken blir belyst grundig og objektivt. Jeg har tidligere bekreftet at begge hadde drukket alkohol og hadde sex, og beklager det dypt.»

«Utover det kjenner jeg meg altså ikke igjen i saken slik den er gjengitt i medier.»

Feil fylke og feil politimester

Statsadvokaten har sendt en henvendelse til politimesteren om å innlede undersøkelser for å se om det er grunnlag for å starte etterforskning.

Men etter det Aftenposten erfarer, har statsadvokaten beordret politimesteren i feil fylke om å vurdere saken. Den aktuelle hendelsen fant sted i et annet fylke enn der politimesteren som har fått oppdraget har sitt sete.

Førstestatsadvokaten som har sendt ordren, sier hans valg av politimester er basert på informasjon som er kommet ham i hende via henvendelser fra medier.

– Nå er det opp til politimesteren som har fått oppdraget om å finne ut hvor hendelsen har funnet sted, sier førstestatsadvokaten.

I dialog med Riksadvokaten

Førstestatsadvokaten sier til Aftenposten at avgjørelsen om å be politiet vurdere etterforskning er tatt «etter samtale med Riksadvokaten».

– Er det Riksadvokaten som har tatt initiativet til dette?

– Avgjørelsen er tatt av høyere påtalemyndighet, sier vedkommende og vil ikke avsløre om initiativet kom fra Riksadvokaten eller fra statsadvokatembetet.

Riksadvokaten ønsker ikke å kommentere saken og henviser til det aktuelle statsadvokatembetet.

Høyre samarbeider hvis politiet tar kontakt

John-Ragnar Aarset, generalsekretær i Høyre, har tidligere uttalt at Høyre ikke vil anmelde sakene de er blitt varslet om. Kvinnene det er snakk får juridisk bistand slik at de selv kan vurdere hva de vil gjøre med saken.

Han skriver i en SMS til Aftenposten at Høyre er åpen for å samarbeide med politiet:

«Vi har registrert at statsadvokaten har bedt politiet undersøke ett av forholdene som har kommet frem om Kristian T. Riise. Av hensyn til varslerne har vi hele tiden sagt at vi ikke vil ta kontakt med politiet på eget initiativ, men vi vil selvsagt samarbeide med politiet dersom de tar kontakt med oss», skriver Aarset.

Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

Valgt til UH-leder tre måneder etter hendelsen

Som Aftenposten omtalte 12. januar så hadde daværende sentralstyremedlem i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise, seksuell omgang med en 16 år gammel, svært beruset jente på et fylkesårsmøte i 2014.

Saken ble varslet umiddelbart til daværende generalsekretær i Unge Høyre, Christopher Wand, uten at det fikk noen konsekvenser for Riise.

Wand sier han tok varslet videre til daværende generalsekretær i Høyre, Lars Arne Ryssdal, som imidlertid fastholder at han ikke kan huske en samtale med Wand om dette i 2014.

Tre måneder senere, i juni 2014, ble Riise valgt til leder i Unge Høyre.

Riise beklaget

Riise bekreftet, i en SMS til Aftenposten 12. januar, at det hadde vært seksuell omgang og at de begge hadde drukket.

«Det stemmer at vi begge hadde drukket og at vi hadde sex. Det skulle aldri ha skjedd og jeg beklager. Utover det henviser jeg til Høyres generalsekretær, John-Ragnar Aarset», skrev Kristian Tonning Riise i en e-post til Aftenposten 12. januar.