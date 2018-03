Både Hurtigruten og Havila får kontrakter med staten på kystruten. Hurtigruten skal operere sju skip, mens Havila kommer inn med fire nye skip.

Det kunngjorde Samferdselsdepartementet fredag.

– Regjeringen er opptatt av å sikre et godt transporttilbud for folk i distriktene langs norskekysten. Nå fornyer vi kontraktene for kystruten. Vi vil fremover beholde dagens tilbud, med daglige avganger fra 34 havner hele året og med transport av både passasjerer og gods. Det ble utlyst tre delkontrakter med til sammen elleve ruter, og vi innstiller nå to aktører som vinnere til å levere tjenestene fra og med 2021, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Miljøgevinst

Samferdselsministeren trekker fram at miljøregnskapet blir betydelig bedre som følge av strengere krav i de nye kontraktene.

– CO2-utslippene fra tjenesten blir en firedel lavere enn i dag. Prisen for staten blir i sum omtrent den samme som vi betaler i dag. Det er vi fornøyd med, sier han.

Rederiet Havila, som holder til i Fosnavågen på Sunnmøre, innstilles til en kontrakt med fire skip på kystruten. De fire skipene skal bygges nye.

Hurtigruten skal bygge om

Hurtigruten AS innstilles til kontrakter med til sammen sju skip – en delkontrakt på fire skip og en på tre skip. Selskapet skal bruke skip de allerede har, men som bygges om, slik at utslippene blir lavere og miljøkravene nås.

– Det gledelig at et norsk rederi har lyktes med å nå opp i konkurransen med Hurtigruten AS. Vi har tillit til at Havila-konsernet, som har lang erfaring med bygging og drift av store skip og med sjøtransporttjenester langs kysten, vil gi de reisende en god opplevelse, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.

Vil kjøre på ulike dager

Tilbudet til de reisende vil innebære fortsatt gjennomgående seilinger fra Bergen til Kirkenes. Aktørene vil kjøre strekningen på ulike dager. I tiden fram til driftsstart 1.1.2021 skal aktørene jobbe med gode løsninger for reiseinformasjon og billettkjøp slik at tjenesten oppleves som enkel og effektiv for de reisende.

Om du seiler med Hurtigrutens eller med Havilas skip, avhenger altså av hvilken dag du skal reise, opplyser Samferdselsdepartementet.