Venstre reagerer på regjeringens håndtering av ny lakseskatt

Venstre mener regjeringen har skapt forvirring om når den nye grunnrenteskatten for lakseoppdrett vil gi inntekter. – Fullstendig kaos, sier Alfred Bjørlo (V).

Alfred Bjørlo under Venstres landsmøte i 2020.

NTB

Regjeringen har sendt forslaget om grunnrenteskatt på høring med høringsfrist 3. januar neste år. Dersom den blir vedtatt, vil de nye skattereglene starte å løpe fra neste år, men skatten vil ikke gi inntekter i statsbudsjettet før i 2024, skriver Klassekampen.

– Dette er jo fullstendig kaos fra regjeringen. Om det ikke er før neste år dette kommer inn på budsjettet, skjønner jeg ikke hvorfor de har hatt så hastverk med å overrumple en hel næring, lage et børsras og skape panikk langs kysten, sier Bjørlo. Han er stortingsrepresentant for Vestland fylke og Venstres næringspolitiske talsperson.

Bjørlo påpeker at regjeringen viste til krigen og inflasjonen da de presenterte den nye skatten og mener det er forvirrende at pengene ikke kommer inn i budsjettet for 2023.

Også Sjømat Norges direktør Geir Ove Ystmark mener det nye skatteregimet framsto som en straksendring.

Regjeringen har anslått at grunnrenteskatt på laks vil gi 3,6 og 3,8 milliarder kroner årlig i inntekter. Forslaget ble presentert på en pressekonferanse der det også ble foreslått nytt skatteregime for vannkraft og vindkraft på land. Den foreslåtte grunnrenteskatten på vindkraft vil heller ikke gi inntekter før i 2024.

Men et midlertidig høyprisbidrag på strøm samt økt grunnrenteskatt på vannkraft vil gi inntekter i neste års statsbudsjett. I tillegg vil vertskommuner få økte inntekter fra produksjonsavgift på vindkraft og oppdrett.