Russer siktet for å ha fløyet droner på Svalbard – skal være sønn av Putin-alliert

En 47 år gammel russisk borger ble mandag pågrepet i Hammerfest. Mannen skal ifølge Barents Observer være sønn av en av president Putins nærmeste allierte.

Den siktede har erkjent å ha fløyet drone på Svalbard, men det er ikke kjent hvor han skal ha brukt dronene.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Mannen ble i Vestre Finnmark tingrett onsdag fengslet i to uker, siktet for droneflyging på Svalbard.

– Politiet har fått medhold i varetektsfengsling av en 47 år gammel russisk statsborger i to uker. Mannen har russisk og britisk statsborgerskap, opplyser politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i en melding til NTB.

Fengslingsgrunnlaget er unndragelsesfare. Siktedes kone og barn er bosatt i utlandet, og retten skriver i fengslingskjennelsen at man ved en løslatelse risikere å aldri se siktede igjen.

Mannen er ifølge Barents Observer sønn av en kjent russisk forretningsmann som er en nær medarbeider med Vladimir Putin. Faren ble etter annekteringen av Krim plassert på det amerikanske utenriksdepartementets sanksjonsliste.

Ifølge siktelsen skal mannen ha fløyet droner og filmet på Svalbard og andre steder i Norge fra juli til han ble pågrepet i Hammerfest.

Støtter ikke Putin

I retten understreket 47-åringen at han skal anses som britisk statsborger og at hans hjemmeadresse er i Italia. Han har seilt rundt på Svalbard og langs kysten av Norge siden i sommer.

Russere anses ifølge kjennelsen som russiske borgere, selv om de har andre statsborgerskap.

Barents Observer skriver at den siktede skapte overskrifter i eksilrussiske medier tidligere i år da han uttalte at han er sterkt imot den militære invasjonen av Ukraina. Han hevdet også at han aldri stemte på Vladimir Putin.

47-åringen er siktet for overtredelse av sanksjonsloven paragraf 4 for å ha fløyet drone på norsk territorium på Svalbard.

Forbudt

Det er forbudt for russiske borgere å fly droner i Norge.

Politiet har tatt beslag i droner og elektroniske enheter som er til teknisk gjennomgang. Innholdet fra dronene er av stor betydning for saken, ifølge politiadvokaten.

Ifølge lokalavisen Hammerfestingen skal det dreie seg om to droner.

– Den siktede har erkjent å ha fløyet drone på Svalbard. Politiet begjærte varetektsfengsling med grunnlag i unndragelsesfaren og fikk medhold av retten til det. Det er for tidlig å si noe ytterligere før vi har fått gjennomgått beslagene, sier Indbjør.

Mannen har fått oppnevnt advokat Jens Bernhard Herstad som forsvarer.

Pågripelsen kommer få dager etter at seks andre russiske statsborgere er pågrepet i Norge: fire i Mosjøen, én i Tromsø og én i Kirkenes.